مدير مهرجان الجونة السينمائي يعتذر للفنانة يسرا

المصدر: البيان

اعتذر انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، للفنانة المصرية يسرا عن تصريحات سابقة ذكر فيها أن وجودها ضمن اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان يمنع الاحتفاء بها.

وأكد التميمي، مساء اليوم، خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة، أنه تجمعه بيسرا صداقة منذ مدة طويلة، منوهاً بأنه يتناقش معها في الفن التشكيلي والفن عموماً وتربطهما أشياء عدة.

وقال، حسبما أفاد موقع «اليوم السابع»: «أعتذر عن أي إزعاج تسببت فيه».

وأضاف: «لا أقصد إزعاجها، القصد الأساسي أنها ليست أهم الفنانات فقط، ولكنها مؤثرة في أكثر من جيل»، معترفاً بأن ذلك «في كل الأحوال خطأ».