مقتنيات لإيمي واينهاوس في مزاد بكاليفورنيا

المصدر: (دبي ـ البيان)

تُطرَح للبيع في مزاد علني يُقام في نوفمبر المقبل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية العشرات من فساتين النجمة البريطانية الراحلة إيمي واينهاوس ومقتنياتها من حقائب يد وأسطوانات وكتب، من بينها الثوب الشهير الذي كانت مغنية السول ترتديه في الحفلة الموسيقية المأساوية التي أحيتها قبل شهر من وفاتها العام 2011.

وتعرض دار «جوليانز أوكشنز» للمزادات منذ يوم الاثنين الماضي في نيويورك عينة من أكثر من 800 قطعة من مقتنيات واينهاوس، بينها فساتين وبنطلونات وأحذية ونظارات وآلات موسيقية وكتب وتسجيلات، تقدر قيمتها الإجمالية بـ «مليون إلى مليوني دولار»، تمهيداً لمزاد يقام في بيفرلي هيلز في 6 و7 نوفمبر 2021. يشار إلى أن والدَي النجمة ميتش وجانيس يرغبان من خلال هذا المزاد في حفظ «إرث (ابنتهما) وذاكرتها» وجمع الأموال لمؤسستهما التي تتولى مساعدة الشباب الذين يعانون إدمان المخدرات والكحول.