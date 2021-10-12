«كلوني الخبير» في مهرجان لندن السينمائي

المصدر: (دبي-اليازية البدواوي)

تألق الزوجان كلوني خلال حضورهما مهرجان لندن السينمائي، ليلقب جورج كلوني (60 عاماً) بالزوج الخبير، لا سيما أثناء تعرض زوجته أمل علم الدين (43 عاماً) لموقف عارض، حيث علق طرف ثوبها المرصع والبراق بكعب حذائها، ليهم بمساعدتها سريعاً.

تألقت أمل كلوني بإطلالتها الموشحة بالأبيض السكري المرصع بالترتر والريش، وقد بدا الثنائي أكثر سعادة من أي وقت مضى عند وصولهما لحضور العرض الأول لفيلم " The Tender Bar " الذي شارك فيه كلوني.

ووفقاً لـ «ديلي ميل» البريطانية، تألقت أمل كلوني بثوب كلاسيكي لامع مع ريش من توقيع دار 16 Arlington في إطلالة ساحرة، ولكن به بعض التفاصيل التي سببت لها مأزقاً اعتيادياً مع كعبها العالي، وهو ما لم يمنعها البتة من الظهور كعادتها بمظهر رزين. الجدير بالذكر أن جورج انضم للحدث رفقة نجوم أمثال جيمي دورنان وكريستين دونست وداكوتا جونسون، ملوحاً لجمهوره أثناء شقه طريقه على السجادة الحمراء.