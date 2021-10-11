من هو الفنان المصري المتهم بالتحرش بـ7 فتيات؟

المصدر: البيان

أحالت جهات التحقيق في مصر الفنان الشاب شادي خلف، إلى الجنايات بتهمة التحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات داخل ورشة تدريب تمثيل يمتلكها.

والمتهم شادي نبيل سليمان خلف، 42 سنة، ممثل ومدرب تمثيل بـ"أستديو ذات"، وهو نجل الشاعر نبيل سليمان خلف.

وخلف من مواليد 13 أكتوبر 1977، وهو ابن الشاعر الكبير نبيل خلف، شارك في العديد من الأفلام وكانت آخر أعماله، فيلم "الثلاثة يشتغلونها" ومن أبرز أعماله "365 يوم سعادة"، "هي فوضي"، "كلمني شكرا" و"حين ميسرة".

تجدر الإشارة أيضا إلى أن محكمة جنايات الجيزة، عاقبت قبل سنوات والد الفنان الشاب بالسجن 3 سنوات ورد مبلغ 62 مليوناً و120 ألف جنيه، وعزله من الوظيفة، في قضية عرفت إعلاميا حينها بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.

وكان والد الفنان الشاب الذي ألف وكتب أغنيات لكبار المطربين مثل المغني اللبناني وائل جسار، ونانسي عجرم، وعلي الحجار ومحمد منير، يتولى وقتها منصب مدير الحسابات في وزارة الداخلية.

وكان عدد من الفتيات نشرن على صفحاتهن عبر موقع التواصل الاجتماعي منشورات كشفن فيها تعرضهن للتحرش اللفظي والجسدي من الفنان، أثناء تلقيهن دورة تدريبية على التمثيل في ورشة يمتلكها.

فيما ذكرت إحداهن أنه باغتها خلال التدريب في يونيو الماضي، مشيرة على أنه تحرش بها.

من جانبه، أنكر خلف في تحقيقات النيابة الاتهامات المنسوبة إليه، متهماً الفتيات بأنهن يقمن بشن حملة ضده على مواقع التواصل.