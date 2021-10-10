ما السؤال الذي فاجأ به رامي مالك دوقة كامبريدج كيت ميدلتون؟

المصدر: وكالات

كشف الممثل المصري الأصل الأمريكي الجنسية، رامي مالك، عن السؤال الذي فاجأ به دوقة كامبريدج البريطانية، كيت ميدلتون، قبل سنوات.

وأكد مالك أثناء حلوله ضيفا في برنامج "جيمي كيمل" الحواري الأمريكي، "أخبرت كيت ميدلتون من المؤكد أن ذلك يبدو مرهقا لك، فسألتني لماذا، فأجبتها لأنها استقبلت مولودا جديدا للتو"، وذلك خلال لقائه بها في حفل توزيع جوائز "البافتا" البريطانية في قاعة رويال ألبرت عام 2019، حيث فاز بجائزة أفضل ممثل عن فيلم "بوهيميان رابسودي".

وتابع رامي مالك أن ميدلتون تراجعت بسبب السؤال، وسألته بكل لباقة في المقابل عن أحواله.

وعلق رامي مالك على رد كيت ميدلتون، زوجة الأمير وليام، عليه، قائلا: "أعتقد أن العائلة المالكة حذرة جدا، ولكن كان الأمر رائعا لأنني استطعت أن أفاجئها لثانية".

وجاءت تصريحات رامي مالك لبرنامج "جيمي كيمل" بمناسبة مقابلته الأمير وليام وكيت ميدلتون في العرض الخاص لأحدث أفلام "جيمس بوند" بعنوان "No Time to Die"، المعروض حاليا في دور العرض السينمائية.

ويجسد مالك في أحداث الفيلم دور "سافين" وهو عدو العميل السري البريطاني، "جيمس بوند".