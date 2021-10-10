على خطى إلهام شاهين .. رانيا يوسف تتبرع بأعضائها

المصدر: البيان

سارت الفنانة المصرية رانيا يوسف على خطى زميلتها إلهام شاهين، مؤكدة أنها وثقت في وصيتها موافقتها على التبرع بأعضائها بعد وفاتها.

وقالت رانيا في تصريحات صحفية وإعلامية إنها اتخذت هذا القرار قبل سنوات، وأعلنته في أحد البرامج التليفزيونية، وإنها كتبت الأمر في وصيتها.

وكانت الفنانة إلهام شاهين قد أكدت في وقت سابق التبرع بأعضائها بعد وفاتها، مؤكدة في تصريحات صحفية أن "موضوع التبرع بالأعضاء حلال جدا، وسألت متخصصين من رجال الدين المستنيرين، وقالوا هذا حلال جدا، وهما شخصيا مستعدان للتبرع بالأعضاء، مثل الشيخ خالد الجندي الذي قال هذا وأعلن أنه متبرع منذ عشر سنوات".

وقالت "التبرع بالأعضاء بمثابة صدقة جارية وأتمنى تفعيل قانون لتنظيمه".