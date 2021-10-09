13 فناناً ومختصاً يحكّمون مهرجان «الشارقة السينمائي»

المصدر: الشارقة - البيان

كشف مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم للدورة الثامنة للمهرجان، التي تضم 13 فناناً ومختصاً سيتولون تقييم أكثر من 80 فيلماً من 38 دولة تعرض خلال المهرجان الذي يقام (عن بعد) على مدار 6 أيام من 10 إلى 15 أكتوبر المقبل.

وتضم لجنة التحكيم لهذه الدورة عدداً من الفنانين والمخرجين السينمائيين وصُناع الأفلام والخبراء في الإعلام والتصوير، يمثلون الإمارات والكويت والبحرين وعُمان، وسوريا، وإيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية، ويستعرض المحكمون الأعمال المرشحة للفوز بجوائز المهرجان ضمن سبع فئات هي: أفلام من صنع الأطفال والناشئة، وأفلام من صنع الطلبة، وأفلام خليجية قصيرة، وأفلام دولية قصيرة، وأفلام وثائقية، وأفلام رسوم متحركة، وأفلام روائيّة طويلة.

معايير للتحكيم

وكان المهرجان قد تلقى خلال فترة التحضير لدورته الجديدة 1334 فيلماً في عام 2020 وما مجموعه 2950 فيلماً خلال العام الجاري، رُشح منها أكثر من 80 فيلماً للعرض في المهرجان، وتشمل أفلاماً تعرض لأول مرة على مستوى الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، منها 6 أفلام طويلة. وتعتمد لجنة التحكيم في تقييمها للأفلام عدداً من المعايير والأسس أبرزها: فكرة العمل والهدف منه، والمعايير التقنية المستخدمة في التنفيذ وتقييم السيناريو والتصوير والإخراج، إلى جانب عناصر الابتكار والإبداع في العمل وطريقة العرض، والتقنيات المستخدمة، والتنظيم.

وتضم لجنة التحكيم الخاصة بفئة أفلام من صنع الطلبة، صانع الأفلام الإماراتي المستقل حمد صغران، الذي أخرج في عام 2008 فيلمه «البحر يطمي» وحاز على العديد من الجوائز والإشادات على المستوى المحلي والعربي، والمصورة وفنانة الفيديو البحرينية مشاعل الساعي، التي تسعى حالياً للحصول على درجة الماجستير في التصوير الفوتوغرافي والفيديو وفنون الإعلام من مدرسة جالاتين للدراسات الفردية في جامعة نيويورك.

أفلام قصيرة

وتتألف لجنة التحكيم المعنية بفئة «أفلام خليجية قصيرة»، من المخرج/ د. خالد بن عبدالرحيم الزدجالي، مؤسس ورئيس مهرجان مسقط السينمائي 2001 - حتى 2016، وماجد الأنصاري المخرج والمنتج الإماراتي الذي حصل على جائزة «أفضل صانع أفلام عربي» في مهرجان برلين السينمائي الدولي لعام 2016، وفي رصيده عدد من الأفلام والمسلسلات التي عرضت على منصات عالمية شهيرة. كما يشارك في تحكيم هذه الفئة الفنان والمسرحي الكويتي عبدالله التركماني، الحاصل على 15 جائزة في مجال التمثيل والإخراج المسرحي والسينمائي.

أما فئة أفلام دولية قصيرة، فتضم لجنة التحكيم كلاً من مريم بن فهد، إحدى القيادات الإماراتية الشابة التي تتمتع بخبرة إعلامية واسعة، ومن أبرز المشاريع التي عملت عليها «منتدى الإعلام العربي» و «جائزة الصحافة العربية»، وإلى جانبها الإيطالي جوليو فيتا الشريك المؤسس لمهرجان «لا غوريمبا» La Guarimba السينمائي في إيطاليا منذ عام 2013.

رسوم متحركة

ويحكّم أفلام الرسوم المتحركة المخرج والمؤلف السينمائي الإماراتي فاضل المهيري الذي درس الفنون السينمائية في الجامعة الأمريكية في الشارقة، وحصل فيلمه «في ليلة من الليالي» على جائزة أفضل فيلم روائي تحت فئة مسابقة الطلاب في مسابقة أفلام من الإمارات عام 2003، ويوسف عبدالأمير البقشي وهو فنان تشكيلي وصانع أفلام أنميشن من الكويت، حازت أفلامه القصيرة على عدة جوائز من مهرجانات خليجية وعالمية.

وتشمل لجنة التحكيم فئة الأفلام الوثائقية، المخرج والمنتج الأمريكي التشادي بنتلي براون الذي أنتج عدداً من الأفلام التي نالت الإعجاب، والمرشح لنيل درجة الدكتوراه في ممارسات الوسائط الحرجة بجامعة كولورادو بولدر، وجيمس بيتشوي الأستاذ المشارك في كلية علوم الاتصال والإعلام بجامعة زايد في دبي، والذي اشتهر بتقديم برنامج Nightline على DubaiEye 103.8 FM. إلى جانب ممارسته للكتابة وصناعة محتوى بودكاست إعلامي وتعليمي وترفيهي.

أفلام روائية

وضمن لجنة تحكيم فئة أفلام روائية طويلة، يشارك الفنان السوري عابد فهد الذي حقق شهرة في أوساط الجمهور من خلال أدواره الدراميّة المتنوعة، حيث قدم العديد من الأعمال التي جسد فيها شخصيات معاصرة وتاريخية، وحاز في العام 2009 على جائزة موريكس دور كأفضل ممثل عربي.

ويشترك في تحكيم هذه الفئة خالد الرفاعي من الكويت، وهو الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة أول أوفر للإنتاج الفني»، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية وعمل في الإخراج وإدارة التصوير في العديد من البرامج التلفزيونية.