الفنانة سهير رمزي تكشف عدد زيجاتها المتكررة

المصدر: البيان

كشفت الفنانة المصرية سهير رمزي عن عدد زيجاتها المتكررة، وذلك خلال استضافتها في برنامج «السيرة» مع الإعلامية وفاء الكيلاني.

وقالت خلال لقائها: «أول جوازة ليا من حلمي بكر، وكان عندي 16 سنة، والعصمة مكنتش في إيدي وانفصلنا بسبب رفضه دخولي التمثيل، وتاني جوازة قعدت 4 سنين».

وأضافت: «تالت جوازة كانت من رجل أعمال عربي، وقعدنا حوالي 7 سنين وسبنا بعض بسبب الغيرة، والرابعة كانت الفنان محمود قابيل واستمرت لمدة سنة واحدة وكانت سنة حلوة».

وتابعت : «خامس جوازة من رجل الأعمال سيد متولى، وقعدنا متجوزين 7 أو 8 سنين واطلقنا ورجعنا تاني، وسادس جوازة رجل أعمال سوري واستمرت أقل من سنة».

وأكملت: «والجوازة السابعة الفنان فاروق الفيشاوي، وقعدنا متجوزين 5 سنين وأطلقنا ورجعنا 3 مرات، والجوازة الثامنة علاء الشربيني والله أعلم هتكمل ولا لأ».