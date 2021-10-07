رغم وفاتها .. دلال عبد العزيز تظهر في فيلم سينمائي جديد

المصدر: البيان

كشف الفنان المصري الشاب محمد الشرنوبي، عن بوستر فيلمه الجديد «فرق خبرة»، والذي تُشاركه فيه الفنانة دلال عبد العزيز، التي وافتها المنية في شهر أغسطس الماضي، متأثرة بمضاعفات إصابتها بفيروس كورونا.

وظهرت دلال عبد العزيز، على بوستر فيلم «فرق خبرة»، بجانب محمد الشرنوبي، وهدى المُفتي، إذ انتهى تصويره قبل رحيلها.

ونشر محمد الشرنوبي، صورة لبوستر الفيلم، عبر حسابه الشخصي على «إنستغرام»، مُعلقًا عليها بقوله: «لماذا أنت كذلك وكيف لا تصبح هكذا؟.. البوستر الرسمي لفيلم فرق خبرة».

فيلم «فرق خبرة»، يُعد البطولة المُطلقة لـ محمد الشرنوبي، في عالم السينما، ويُشاركه البطولة كلًّ من هدى المفتي، ومحمود البزاوي، والراحلة دلال عبد العزيز، وطه دسوقي، وهو من تأليف وإخراج شريف نجيب، وإنتاج شركة «فيلم كلينك» للمنتج محمد حفظي وشاهيناز العقاد.

وكانت دلال عبد العزيز، رحلت يوم 7 أغسطس الماضي عن عمر ناهز 61 عامًا، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، إذ تدهورت حالتها خلال 4 شهور تقريبًا إثر إصابتها بفيروس كورونا، خلال تصويرها مسلسل «عالم موازي»، الذي كان من المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2021.