الفنان أحمد سعد يطلب استدعاء سمية الخشاب لمحكمة الأسرة لإلقاء "اليمين الحاسمة"

المصدر: البيان

تقدم المطرب الشعبي المصري أحمد سعد بطلب إلى محكمة الأسرة في مصر، لاستدعاء طليقته الفنانة سمية الخشاب، لإلقاء اليمين الحاسم حول استلامها مستحقاتها الشرعية من عدمه، في خطوة قد تكون الأخيرة لإغلاق ملف القضايا المتبادلة بينهما.

ولجأ الفنان أحمد سعد إلى هذه الخطوة بعدما فشل في تقديم دليل يؤكد سداده قيمة نفقة المتعة ومؤخر الصداق إلى سمية الخشاب، وقررت محكمة الأسرة إحالة الطلب إلى محكمة استئناف الإسكندرية، لنظر تحديد جلسة حلف اليمين للفنانة سمية الخشاب.

تعود بداية الواقعة، عندما أقامت الفنانة سمية الخشاب دعوى قضائية رقم 2241 لسنة 2019 أمام محكمة أسرة سيدي جابر ضد طليقها الفنان أحمد سعد للحصول على المؤخر الخاص بها والمتعة.

وطالب عماد لطفي، محامي الفنانة سمية الخشاب، في دعواه بإلزام المدعى عليه الفنان أحمد سعد بسداد قيمة المؤخر الموثق بالقسيمة وقدره 500 ألف جنيه وإلزامه بدفع مبلغ مالي وقدره 270 ألف جنيه للمتعة.

وألزمت محكمة أسرة سيدي جابر في الإسكندرية، المدعى عليه بسداد مبلغ 500 ألف جنيه مؤخر الصداق مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

كما قضت محكمة الأسرة فى دعوى المتعة والعدة للفنانة سمية الخشاب بمبلغ مالي وقدره 270 ألف جنيه، بواقع 30 ألف جنيه عن مدة 3 شهور عدة ومبلغ 10 آلاف عن كل شهر خلال 24 شهرًا للمتعة.

وتقدم أحمد سعد بطعن ضد الحكم الصادر لصالح سمية الخشاب، وطلب حضورها بشخصها لحلف اليمين الحاسمة بشأن استلامها قيمة المتعة والمؤخر.

يذكر أن سمية أعلنت تنازلها عن كل حقوقها الشرعية التزاما بـ "اتفاق عرفي" عقد بحضور الكبار من العائلتين تضمن مقاصة لفض الاشتباك المالي بينها وبين زوجها السابق، ولكنها تراجعت عن موقفها بعدما خالف سعد الاتفاق وتقدم بشيك إلى المحكمة وحصل على حكم بسجنها 3 سنوات.