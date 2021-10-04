دبي تحتضن اليوم معرضاً لمجوهرات هند رستم

المصدر: دبي - البيان

تعرض دار سوذبيز العالمية للمزادات مجموعة من مجوهرات الفنانة الراحلة هند رستم، بدءاً من اليوم (4 أكتوبر) حتى 7 من الشهر الجاري، في مركز دبي المالي العالمي، وذلك تحضيراً للمزاد الذي تعقده الدار في جنيف يوم 10 نوفمبر المقبل. وقد اشتهرت هند رستم (1929 - 2011)، الفنانة المصرية القديرة، وأشهر وجوه السينما المصرية والعربية في عصرها الذهبي، بشغفها بجمع المجوهرات والحصول على القطع من جميع أنحاء العالم من خلال محل المجوهرات المفضل لها في القاهرة، بالإضافة إلى تصميم عدد من القطع المميزة. كما شاركت هند أيضاً بشكل منتظم في المزادات، حيث كانت تبحث عن الأحجار الكريمة المفضلة لديها - الماس والياقوت - وسط التحف المنتقاة.

وستتاح مع هذا المعرض، الفرصة لهواة الجمع للحصول على قطعة من مجوهراتها، من خلال مجموعة مختارة من مجموعتها الشخصية، والتي تعرضها عائلتها للمرة الأولى. وسيتم عرض 8 قطع في مزاد سوذبيز «ماغنيفيشنت غويلز آند نوبل غويلز» في جنيف يوم 10 نوفمبر المقبل. وقبل المزاد، سيعرض سوار من الألماس والزمرد وقلادة رائعة وزوج من الأقراط المرصعة بالماس من تصميم ديفيد ويب في قلب دبي، في معرض سوذبيز في مركز دبي المالي العالمي.

مجموعة مختارة

وفي السياق، تنظم دار سوذبيز دبي خلال الشهر الجاري، معرضين متزامنين، سيتم خلالهما الكشف عن قائمة مزادات سوذبيز الدولية، مع توفير الدعم لمشهد الفنون والتصميم على المستوى المحلي، وستكون كل هذه الأحداث من قلب مركز دبي المالي العالمي. وسيشارك ستة من صانعي المجوهرات في الإمارات بعرض تصميماتهم، إلى جانب مجموعة مختارة من الأعمال لفنانين إماراتيين برعاية «إنغيج 101». وتكتمل جمالية الصورة من خلال تقديم روائع نادرة من الفن الإسلامي الكلاسيكي، والأحجار الكريمة الرائعة، وقطع نادرة تحمل علامة «فابرجيه».

وتضم قائمة دور المجوهرات التي تعرض أعمالها كلاً من «سافولينا» و«قافلة» و«يتاغان» و«مسك» و«سوزانا مارتينز» و«هاشي»، ليس هذا فحسب، بل إن جميع تشكيلاتها تم تصميمها بخبرات راسخة في دبي.