رانيا يوسف تتصدر التريند بجملة واحدة قالتها لمتابعيها

المصدر: البيان

تصدرت الفنانة المصرية رانيا يوسف التريند في جوجل بعدما أعلنت عودتها إلى السوشيال ميديا وإطلاق حساب جديد لها في «فيسبوك» عبر فيديو قالت فيه لمتابعيها: «وحشتوني.. بعد ما غبت عنكم فترة طويلة».

وغابت الفنانة المصرية عن مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة، بعدما أغلقت حسابها على «فيسبوك»، دون أن تذكر الأسباب، وعادت اليوم لتطلق حسابها الجديد دون أن تكشف سبب غلقها للحساب القديم أو إطلاق آخر جديد أو أسباب غيابها لفترة. وكان آخر ظهور ل«رانيا» خلال فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت خلاله وهي ترقص بصحبة الراقصة جوهرة في أحد الحفلات الخاصة والذي عرضها لانتقادات كبيرة.

وخلال الفيديو الذي بثته عبر حسابها الجديد ظهرت رانيا بفستان قصير أصفر اللون منفوش وواسع وتمايلت به وطالبت متابعيها بمتابعتها على حساب جديد، مشيرة إلى أن تلك هي الصفحة الرسمية الوحيدة المعتمدة لها وأنها ستلاحق الحسابات الوهمية التي تعمل تحت اسمها استغلالا لشهرتها.

وتعرضت رانيا يوسف خلال الصيف الماضي إلى انتقادات واسعة حين نشرت صورا لها خلال إجازتها في إسبانيا مع مدير نادي برشلونة.

وعادت رانيا يوسف، للسوشيال ميديا بعد غياب حيث أطلقت صفحتها الجديدة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعد إغلاق صفحتها القديمة لأسباب مجهولة.

وانتهت رانيا يوسف من تصوير جميع مشاهدها بالجزء الرابع من مسلسل «الآنسة فرح»، بينما تصور حاليًا مشاهدها في مسلسل «المماليك» استعداداً لعرضه في موسم الشتاء.