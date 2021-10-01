الفنان محمود قابيل يكشف حقيقة إصابته بكورونا

المصدر: البيان

كشف الفنان المصري محمود قابيل حقيقة إصابته بفيروس كورونا (كوفيد 19)، نافياً صحة الشائعات المتداولة أخيراً ذلك.

وقال قابيل، خلال مكالمة هاتفية مع قناة «دي إم سي»، إن سبب عدم حضوره مهرجان الإسكندرية السينمائي هو إصابته بدور برد عادي وليس فيروس كورونا كما هو متداول.

وأوضح أنه لم يود التسبب في عدوى لأي شخص خصوصاً مع وجود تجمعات، معرباً عن دهشته من أنباء تدهور حالته الصحية ونقله على المستشفى.

وذكر أنه من المقرر أن يشارك خلال الفترة المقبلة في أحد الأعمال الكبرى المقرر إنتاجها.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان محمود قابيل كان مسلسل «لعبة النسيان» الذي شارك في بطولته النجوم دينا الشربيني، وأحمد داوود، وأحمد صفوت، ورجاء الجداوي، وآخرون، والعمل من إخراج أحمد شفيق، وتأليف تامر حبيب.