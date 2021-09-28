حقيقة اعتزال دنيا وإيمي سمير غانم الفن نهائياً

المصدر: البيان

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، حقيقة اعتزال الأختين دنيا وإيمي سمير غانم، عقب وفاة والديهما الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، وما صاحب ذلك من حزن شديد انتاب الفنانتين الشقيقتين.

ونفى زكي ما تردد حول اعتزال دنيا وإيمي سمير غانم، مؤكداً أنها شائعة ليس لها أساس من الصحة، فهما امتداد لمشوار والديهما الرحلين دلال عبدالعزيز وسمير غانم.

وأضاف زكي «دنيا وإيمي تمران بظروف صعبة، وربنا يصبرهما على فراق والديهما اللذين افتقدهما الجميع ليس هما فقط».

وفي أول ظهور لها حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على التواجد في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشرة، الذي أقيم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتسلمت دنيا سمير غانم، تكريم والديها ودخلت في نوبة بكاء على المسرح عقب تسلمها تكريم والديها، ووجهت كلمة شكر على المسرح وسط بكائها قائلة: «شكرا لكل التكريمات لبابي ومامي في كل المهرجانات وشكرا للناس اللي بتدعيلنا حبكم مصبرني».

وكان الفنان سمير غانم رحل عن عالمنا متأثراً بإصابته بمضاعفات فيروس كورونا بعد معاناة قصيرة مع الفيروس، لتلحق به زوجته دلال عبدالعزيز بعد أيام قليلة من رحيله متأثرة هي الأخرى بمضاعفات فيروس كورونا.