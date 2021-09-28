في أول ظهور لها دنيا سمير غانم تبكي لحظة تكريم والديها

المصدر: البيان

في مشهد مؤثر بكت الفنانة دنيا سمير غانم لحظة تكريم والدها الفنان الراحل سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الـ14 بالمسرح الكبير بدار الأوبرا.

وحضرت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح الذي أقيم مساء الاثنين بحضور وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم.

وهذه المناسبة الأولى التي تحضرها دنيا منذ رحيل والديها، حيث تسلمت تكريمهما في افتتاح المهرجان، الذي تحمل دورته الحالية اسمي سمير غانم ودلال عبد العزيز.

إلى ذلك لم تتمالك دنيا دموعها وهي تشاهد اللقطات التي تعرض لوالديها على شاشة المسرح، احتفاء بتاريخهما الفني الكبير، وما قدماه للمسرح المصري على مدار سنوات طويلة.

كما دخلت في نوبة بكاء مطولة، قبل أن تبكي مجدداً على المسرح بعد تسلمها التكريم. وقالت كلمات مقتضبة للغاية غلبت عليها دموعها.

ووجهت دنيا الشكر للجميع على دعمها وشقيقتها في هذه المحنة الصعبة وفق العربية.

بعدها، التقطت الصورة التذكارية بصحبة وزيرة الثقافة وباقي المكرمين في المهرجان.

وتضامن متابعو تويتر مع الفنانة دنيا سمير غانم بعد ظهورها باكيةً ومتأثرةً بوفاة والدها الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، وقالت رحاب صلاح: "وكأن الحزن رسم لها ملامح أخرى.. رحم الله كل مَن كان لنا حياة".

وأضافت نسرين عبد الله: "#دنيا_سمير_غانم تحس أنها كبرت 10 سنين من الهم".

وتابع مغرد: "ما أشد ألم فقدان أعز الناس الأم والأب.. ربنا يصبرك يا رب".

وغردت متابعة: "الله يصبرهم يا رب، ويرحم سمير ودلال أحبهم كثير هالعائلة".

ونشر رامي رضوان زوج دنيا على صفحته الرسمية على الفيسبوك مقطع فيديو لزوجته أثناء بكائها لحظة تكريم والديها.

كما أرفق "رضوان"، مقطع الفيديو بقلوب سوداء وحمراء ليؤكد لها مشاركته أحزانها إضافة إلى حبه الكبير لها.

وانهارت الفنانة دنيا سمير غانم في البكاء أثناء استلام تكريم والدها الفنان الراحل سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز خلال حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري.

وحضر افتتاح المهرجان الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصري، والفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، والفنان فاروق فلوكس، والفنان محمود حميدة، وأحمد فؤاد سليم، والفنانة إلهام شاهين، والفنان أحمد سلامة، وسامي مغاوري، وإيهاب فهمي، ونخبة من الفنانين والمسرحيين والنقاد.

ويقام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ14 تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وبرئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل.

وتعقد فعاليات الدورة الـ14 من المهرجان القومى للمسرح في الفترة من 27 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 9 أكتوبر المقبل على مسارح القاهرة، وتحمل الدورة الجديدة عنوان "الكاتب المسرحي المصري" دعمًا لما يواجهه من صعاب وتحديات.

وتضم قائمة المكرَّمين هذا العام 10 رموز فنية ومسرحية، ومنها: اسم الفنان سمير غانم، اسم الفنانة دنيا عبد العزيز، اسم الراحل عبد الله غيث، الفنان القدير أشرف عبد الغفور، فاروق فلوكس، الفنانة إلهام شاهين، الفنان سامي مغاوري، الكاتب بهيج إسماعيل، المخرج إميل جرجس، الناقدة آمال بكير.