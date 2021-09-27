منة فضالي تنجو من الموت وأمها تحترق

المصدر: البيان

اشتعل حريق في مطبخ المنزل الخاص بالفنانة المصرية منة فضالي التي نجت من الموت بأعجوبة وأصيبت والدتها ببعض الحروق في يدها.

وقالت فضالي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» : "الحمدلله قدر الله وماشاء فعل.. كنا هنموت المطبخ ولع باللي في وأمي ايديها اتحرقت، الحمدلله الحمدلله".

يذكر أن منة فضالي بدأت مؤخرا تصوير دورها في فيلم جديد بعنوان "في القلب" وهو بطولة خالد سليم، نسرين طافش، سوسن بدر، هالة فاخر، طونى ماهر، إنجى كيوان، أوستين إسحاق سيناريو وحوار سمير ياسر معالجة درامية محمد حسين المظ وعادل مرسي وإخراج مرقس عادل.

ومنة فضالي كانت تواصل تصوير مشاهدها في فيلم "ميني بار" الذي توقف تصويره عقب إصابة بطله نضال الشافعي بانفجار في الزوائد القولونية، وتعاقدت منة على بطولة فيلم ثالث بعنوان "روحى لك" مع إيهاب فهمي، مروى عبد المنعم، مدحت تيخة، عمرو عبد العزيز، إسلام إسماعيل، شريف باهر أحمد على، وظهور خاص للفنان أحمد سلامة تأليف ناجي عبد الله وإخراج مازن نيازى، وتدور قصته حول طبيبة شابة مكرسة حياتها لعملها في المستشفى، وتتعرض لحادث يقلب الأحداث.

كما شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها، بصور جديدة من كواليس أحدث أعمالها الفنية، فيلم "في القلب"، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام".

وظهرت منة فضالي، في الصور، رفقة الفنان خالد سليم، وعلقت عليها "أنا سعيد جدًا بالعمل مع أفضل أصدقائي، خالد، للمرة الثانية، وأتمنى النجاح لنا ولجميع الطاقم # فيلم_في_القلب # منه_فضالي_دنيا".

وفيلم "في القلب" يضم عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم الفنانة الكبيرة هالة فاخر، سوسن بدر، نسرين طافش، خالد سليم، منة فضالي، محمد عز، توني ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة إسحاق إبراهيم، وسيناريو وحوار محمد حسين الماظ، وعادل مرسي، مدير تصوير محمد عز العرب، ومن إخراج مرقص عادل.