النساء يحصدن جوائز مهرجان سان سيباستيان

المصدر: إسبانيا - أ.ف.ب

حذا مهرجان سان سيباستيان السينمائي حذو نظيريه في كان والبندقية، بمنحه جائزته الكبرى أول من أمس لفيلم من إخراج امرأة هي الرومانية ألينا غريغوريه عن شريطها الروائي الطويل الأول «بلو مون»، في ختام دورته التاسعة والستين التي حصدت النساء كل جوائزها. وقالت الممثلة والمخرجة الرومانية البالغة السادسة والثلاثين متأثرة بعد نيلها الصدفة الذهبية «لم أكن أتوقع ذلك إطلاقاً». وشكرت «جميع النساء والرجال الذين أتاحوا إيصال رسالتنا بعيداً».

وكان فيلمها الذي يتناول قصة شابة تحاول الهروب من عنف عائلتها، أحد الأفلام السبعة عشر المتنافسة هذا العام، من أبرزها فيلم «مايسابيل» للمخرجة إيثيار بويايين، المستوحى من قصة حقيقية عن أرملة سياسي اغتالته منظمة إيتا الباسكية الانفصالية واثنين من قاتليه، وفيلم «آرتور رامبو» للمخرج الفرنسي لوران كانتيه و«بينيدكشن» للبريطاني تيرينس ديفيز.

أفضل إخراج

أما جائزة أفضل إخراج (الصدفة الفضية)، فمنحتها لجنة التحكيم التي ترأستها هذه السنة المخرجة الجورجية ديا كولومبيغاشفيلي للدنماركية تيا ليندبرغ عن فيلمها «آز إن هيفن» الذي يتناول الحياة في الدنمارك خلال القرن التاسع عشر من منظور ثلاث نساء هنّ ليز البالغة 14 عاماً وخالتها وجدتها. وأُعطيت جائزة أفضل أداء تمثيلي لصاحبة الدور الرئيسي في هذا الفيلم الدنماركية فلورا أوفيليا هوفمان ليندال، بالتساوي مع الأمريكية جيسيكا تشاستين.