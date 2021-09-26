موظفة مطعم تطرد نيكولاس كيدج إلى الشارع حافي القدمين

المصدر: البيان

في واقعة تثير الاستغراب من تصرف النجم العالمي، طردت موظفة أحد المطاعم الفاخرة النجم الأمريكي نيكولاس كيدج إلى الشارع حافي القدمين، بعد أن تصرف بعدوانية مع عمال المطعم.

ورصدت عدسات المصورين، واقعة القبض على النجم العالمي نيكولاس كيدج، في حالة سُكر، داخل أحد المطاعم الشهيرة في ولاية لاس فيغاس الأمريكية، بعد أن دخل في مشاجرة كبيرة مع موظفي وعمال المطعم.

ونقلت صحيفة ذا صن الإنجليزية، تفاصيل واقعة القبض على النجم العالمي صاحب الـ 57 عاما، والتي بدأت بخلع كيدج حذاءه في المطعم، ومخاطبته للعمال في المطعم بصوت صاخب، بينما وجه حديثه للعاملين بأنه لا يمتلك أي مأوى.

وظهر كيدج في الفيديو الذي نشرته الصحيفة الإنجليزية، وهو يخرج من مطعم Lawry's Prime Rib بالقرب من ولاية لاس فيغاس الشهير الأسبوع الماضي، ونقل التقرير أن العاملين في المطعم لم يتعرفوا على النجم الفائز بجائزة الأوسكار، وبعد تعرفهم على هويته الحقيقية قاموا بطلب الأمن.

ونقل التقرير بعض التفاصيل من العاملين في المطعم الفاخر، والذين أكدوا أن نيكولاس كيدج، كان عدوانيا، وظهر كيدج وهو يرتدي سروالًا بنقشة جلد النمر، ويجلس على أريكة وهو حافي القدمين.

يذكر أن كيدج، تعاقد مؤخرا، على دور البطولة في فيلم Butcher’s Crossing، وهو مغامرة مقتبسة من رواية جون ويليامز الأصلية لعام 1960 حول الحدود الوعرة للغرب الأمريكي، ومن المقرر إخراج الفيلم بواسطة المخرج ابي بولسكي.

وستتولى إنتاج الفيلم مجموعة ألتيتيود Altitude، والتي تنتج وتمول، ولديها حقوق التوزيع البريطانية والأيرلندية وستتولى أيضًا البيع الدولي في سوق كان Cannes Market الذي بدأ اليوم، حيث يبدأ السوق قبل فعاليات المهرجان المقرر إقامته الشهر المقبل.