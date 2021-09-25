نجوم الدراما السورية يواصلون الانضمام إلى فيلم «أب»

المصدر: دبي - البيان

انضم أكثر من عشرين اسماً من ألمع نجوم الدراما السورية إلى طاقم عمل الفيلم السينمائي الاجتماعي «Fake أپ».

وأبدى العديد من النجوم سعادتهم بالوجود في الفيلم، الذي يلعب دور البطولة فيه النجم الكبير أيمن زيدان، ويخرجه المخرج القدير أحمد إبراهيم أحمد وسيناريو زياد ساري. ومن إنتاج شركة سراب للمنتج حسام حسين لبش.

النجم علي كريم، أكد أن الفيلم ذو محتوى جماهيري بالمطلق، وأن الناس تحب هذه النوعية من الأعمال.

وأضاف: أهمية العمل كبيرة، إذ يعالج مسألة حساسة وهي الحمل وتعدد الزوجات بقالب كوميدي طريف، ويستعرض قناعات الناس المتخلفة بالتوجه للمشعوذين لحل المشكلات.

وأردف: الفيلم ممتع وطريف وحواراته شيقة، أتمنى النجاح للفيلم وأتوقع أن يلاقي إعجاب الجميع، وخاصة بوجود أشخاص مهمين في التمثيل، بإشراف المخرج القدير أحمد إبراهيم أحمد.

تجربة أولى

أما النجمة عبير شمس الدين، فأبدت سعادتها بخوض تجربتها الأولى في عالم السينما، والأولى أيضاً من المخرج القدير أحمد إبراهيم أحمد.

وقالت: أنا سعيدة بالمشاركة في الفيلم، باعتبارها أول تجربة سينمائية لي، وأحببت العمل لأنه قريب من الحياة، وفيه طابع كوميدي نوعاً ما، وأشكر شركة الإنتاج على الخطوة الجريئة بالتوجه نحو الإنتاج السينمائي، المعروف عنه صعوبة التوزيع والتكلفة المرتفعة والجهود الكبيرة في جميع مراحله.

وأضافت: دوري بسيط وحفيف، ولكني أحببت توليفة الشخصية البسيطة التي نكتشفها من خلال الفيلم، كما أنها أول تجربة لي مع المخرج القدير واللطيف والمحب والذكي أحمد إبراهيم أحمد.

بدوره، أشاد النجم «عدنان أبو الشامات» بالفيلم، عادّاً أنه خطوة مهمة على طريق استعادة سينما القطاع الخاص.

وقال: «أتمنى أن يكون هذا الفيلم فاتحة خير نحو إعادة سينما القطاع الخاص إلى الواجهة من جديد، الفيلم مهم جداً وأتمنى التوفيق والنجاح للقائمين عليه».

وأردف: «أنا سعيد جداً بالوقوف ممثلاً إلى جانب النجم أيمن زيدان المرة الأولى في مسيرتي، كما أوجه تحية للمخرج العزيز والرائع أحمد إبراهيم أحمد».

وإضافة إلى «علي كريم وعبير شمس الدين وعدنان أبو الشامات»، يشارك في العمل كل من «حسام تحسين بك، تولاي هارون، محمد خاوندي، جرجس جبارة، إنطوانيت نجيب، رشا إبراهيم، نور الوزير، نظلي الرواس، رواد عليو، ميرنا شلفون، ربا المأمون، فيلدا سمور، ولين برازي».