ماجدة الرومي تعيد البهجة لمهرجان جرش

المصدر: جرش - البيان

أعادت الفنانة ماجدة الرومي البهجة والألق لمهرجان جرش، حيث دخلت بثقة لتصدح بهدوئها المعهود وجمال حضورها وطغيان سحرها الفني: «عم يسألوني عليك الناس وينك يا حبيبي»، لتقدم من خلال أغنيتها لأسئلة وأمنيات قدمتها أثناء ترحيبها بجمهورها الذي أعاد للأذهان أيام عظمة جرش ومهرجانها العريق.

ثم توقفت بعد أن أخذت جمهورها بلحظة حنين جارف إلى جمال الأغنية العربية واللبنانية في سبعينات وثمانينات القرن الماضي.

وقالت لجمهورها إنها كانت هنا يوم كان لبنان يحترق بلهيب الحرب، ورغم ذلك غنت للحياة والمحبة، واليوم تعود لجرش وتغني من جديد للحب والحياة.

وغنت ماجدة الرومي باقة من الأغاني القديمة والحديثة التي خصت بها مهرجان جرش 2021.

الحفل الأول في برنامج جرش الفني الذي حضره رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة، ووزير الثقافة الأردني علي العايد، ووزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم، أعاد الحياة لجرش وأخرج كورونا من ذاكرة عشاق الحياة.