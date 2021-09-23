وفاة مخرج الأفلام التسجيلية المصري محمد الحديدي بالسرطان

المصدر: البيان

توفي، صباح اليوم، مخرج الأفلام التسجيلية المصري محمد عماد الدين الحديدي عن عمر يناهز 74 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان.

وأعلن نبأ الوفاة المخرج خيري بشارة عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»، قائلاً: «رحل فارس مجهول من زماننا، أنتم لا تعرفونه، ولكننا نعرفه ونعترف أنه كان أفضل منا، بقدرته الفذة دون ادعاء في الانزواء بعيداً عن مستنقع تفاهاتنا اليومية وأوهام طموحاتنا».

وأضاف: «كان مثقفاً لنفسه وصادقاً في مشاعره ونبيلاً في سلوكياته، ولم يعرف قلبه الغيرة أو الحقد».

وتابع: «لن أنسى حين كنت أصور فيلمي القصير الأول (صائد الدبابات) 1974، كيف كنت أنظر خلفي من حين لآخر لأستمد من عينيه طاقتي التي احتاجها لمواصلة العمل، كانت نظراته تمتلئ بالحماس والذكاء والحب والتضامن».