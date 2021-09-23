ريهام سعيد بعد إصابتها بكورونا: يارب إذا كانت دي النهاية أحسن خاتمتي

المصدر: البيان

أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عبر حسابها على "إنستغرام" عن إصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت ريهام صورة لرسغها وهي على السرير في أحد المستشفيات، وعلقت قائلة: "بقالي أسبوعين بعاني من كورونا والحمد لله الرئة اتأثرت واتحجزت في المستشفى من شوية".

وأضافت: "شكراً يارب على حبك ليه و شكراً على ابتلاءاتك الكتيرة اليل بتدل على اهتمامك بيه. إذا كانت دي النهاية يا رب أحسن خاتمتي و احسب لي كل عمل عملته لوجهك الكريم يا رب أنت الوحيد اللي عارف أنا عملت أيه وكانت نيتي دائما ايه".

وتابعت: "استحملت و صبرت على افترا و ظلم كتير" .

وطلبت ريهام من الله المغفرة داعية: "يارب اغفر لي وسامحني وخلي بالاك من أولادي" .

وسألت الله الشفاء قائلة: "إذا كان ده اختبار من اختباراتك ولسه في العمر بقية يارب اشفيني واقف جنبي وسهل عليه محنتي انا راضيه بأي شيء .

وخاطبت فئة من الناس بقولها: "نصيحه لكل واحد بيهاجم مشهور أو ناجح أنت بتاخد ذنب رهيب انتوا بتاخذوا من أعصابنا وصحتنا وكله على باطل خلي بالكوا الأذية دي وحشة أوي و هاتقعد للك في أعز ما عندك" .

وواصلتك "أرجو الدعاء بالخير ليه أي كان هو أيه .اسمحوا لي أني أعتذر لكل فريق العمل السيدة زينب والمنتج ممدوح شاهين والاستاذ المخرج محمد النقلي على العطلة اللي اتسببت فيها".