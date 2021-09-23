ريهام سعيد بعد إصابتها بكورونا: يارب إذا كانت دي النهاية أحسن خاتمتي
أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عبر حسابها على "إنستغرام" عن إصابتها بفيروس كورونا.
ونشرت ريهام صورة لرسغها وهي على السرير في أحد المستشفيات، وعلقت قائلة: "بقالي أسبوعين بعاني من كورونا والحمد لله الرئة اتأثرت واتحجزت في المستشفى من شوية".
وأضافت: "شكراً يارب على حبك ليه و شكراً على ابتلاءاتك الكتيرة اليل بتدل على اهتمامك بيه. إذا كانت دي النهاية يا رب أحسن خاتمتي و احسب لي كل عمل عملته لوجهك الكريم يا رب أنت الوحيد اللي عارف أنا عملت أيه وكانت نيتي دائما ايه".
وتابعت: "استحملت و صبرت على افترا و ظلم كتير" .
وطلبت ريهام من الله المغفرة داعية: "يارب اغفر لي وسامحني وخلي بالاك من أولادي" .
وسألت الله الشفاء قائلة: "إذا كان ده اختبار من اختباراتك ولسه في العمر بقية يارب اشفيني واقف جنبي وسهل عليه محنتي انا راضيه بأي شيء .
وخاطبت فئة من الناس بقولها: "نصيحه لكل واحد بيهاجم مشهور أو ناجح أنت بتاخد ذنب رهيب انتوا بتاخذوا من أعصابنا وصحتنا وكله على باطل خلي بالكوا الأذية دي وحشة أوي و هاتقعد للك في أعز ما عندك" .
وواصلتك "أرجو الدعاء بالخير ليه أي كان هو أيه .اسمحوا لي أني أعتذر لكل فريق العمل السيدة زينب والمنتج ممدوح شاهين والاستاذ المخرج محمد النقلي على العطلة اللي اتسببت فيها".