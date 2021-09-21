شائعة وفاة سمير صبري تضع فنانة كبيرة في موقف حرج

المصدر: البيان

تسببت شائعة وفاة الفنان سمير صبري، التي جرى تداولها خلال الساعات القليلة الماضية، في إحراج كبير للفنانة مديحة حمدي.

وكانت مديحة قد نقلت خبر وفاة سمير صبري عن حساب غير معروف على «فيسبوك»، الأمر الذي دعاها إلى الاعتذار فيما بعد عن هذا الخطأ غير المقصود.

وقالت الفنانة الكبيرة، عبر حسابها الشخصي في «فيسبوك»: «أيها السادة المحترمون، أرجوكم لا تشركونا معكم في أخبار كاذبة تؤثر في الأرحام والزملاء».

وأضافت: «الأخ والزميل الرائع الأستاذ سمير صبري، أعطاك الله الصحة ودوام العافية والعمر المديد، وفعلاً هذا درس لي شخصياً أن أتحرى الدقة والصدق في الخبر قبل أن أعلِّق».

وتابعت: «آسفة جداً جداً، أستاذ سمير صبري، دمت لنا ولجمهورك ومحبيك».