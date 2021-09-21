‏BTS في معرض المتروبولبتان سفراءً للثقافة والفن الكوري

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

نشرت وكالة أنباء كورية جنوبية صورة للسيدة الأولى كيم جونغ-سوك وأعضاء فرقة "بي تي إس" الشهيرة بفن البوب الكوري، يرافقهم مسؤولين آخرين، وذلك في أعقاب اختتام حفل افتتاح معرض فنون كوريا بمتحف المتروبوليتان للفنون بمدينة نيويورك.

ظهر أعضاء الفرقة الكورية، التي تم وسمها حديثا بلقب "المبعوث الرئاسي الخاص للأجيال القادمة والثقافة" من قبل الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، في الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك متحدثين عن قوة الأجيال الشابة اليوم لخلق عالم أكثر إيجابية وصحة. ولاحقاً في المساء، انضموا إلى السيدة الأولى للبلاد كيم جونغ سوك، وهي مغنية مدربة كلاسيكياً، ووزيرة الثقافة هوانغ هي في متحف متروبوليتان للفنون، لتقديم هدية من حكومة كوريا الجنوبية تتألف من أواني مطلية بمادة اللك أبدعها الفنان الكوري الأسطورة تشونغ هايكو، وفقاً لمجلة "آرت نيوزبيبر".

قال قائد فرقة "بي تي إس" كيم نام جون في حفل استقبال ثنائي اللغة: "إن عيون العالم تتجه للثقافة الكورية- الدراما والأفلام والموسيقى الكورية- إلا أن هنالك العديد من الفنانين الكوريين العظماء الذين لم يكتشفهم العالم بعد" مضيفاً أنهم وبحصولهم على منصب المبعوث الخاص، شعرت فرقة BTS بـ "إحساس خاص بالفخر" لقدرتها على دعم أعمال فنانين آخرين من بلادهم في "محاولة لنشر الثقافة الكورية عبر العالم وللجميع".

خلال المعرض، ستتم الإضاءة على تاريخ الورنيش الكوري ومراحل التطور التقني لذلك الفن الذي يتميز تقليدياً بزخارف عرق اللؤلؤ المطعمة بالراتنج المصبوغ، ونظراً لأن الأسلوب الفني هذا يتمتع بالأهمية في جميع أنحاء آسيا، سيتم عرض أمثلة من الصين واليابان وريوكيو (أوكيناوان) وعرق اللؤلؤ الجنوب آسيوي.