نجلاء بدر: لن أعمل مع محمد سامي بوجود زوجته مي عمر

المصدر: البيان

أكدت الفنانة نجلاء بدر أن أعمال محمد سامي لن يتذكرها أحد في المستقبل برغم تحقيقها النجاح التجاري المطلوب.

وقالت بدر في حوار صحفي إحدى المجلات إن أسوأ ما في المخرج، أن يكون «عصبي»، لكنها تلتمس له العذر، لكونه عنيدًا، ويريد أن يظهر العمل بالشكل الذي في مخيلته، في وقت ضيق.

وأضافت «بدر»، أن محمد سامي يجامل زوجته مي عمر، مشترطة أنها ستقبل العمل معه مجددًا حال عدم وجود زوجته داخل العمل. وفقاً لصحيفة"المصري اليوم".

واجتمعت الفنانة نجلاء بدر مع المخرج محمد سامي، في 3 أعمال تليفزيونية، وهم «حكاية حياة، نسل الأغراب، ولؤلؤ»، وحققت نجاحًا جماهيريًا وقتها.

ولفتت «نجلاء»، إلى أنها تستبعد المسلسلات التي تعاونت فيها معه، من قائمة أفضل أعمالها، مرجعة السبب في ذلك إلى أنها تعتبر هذه الأعمال «تجارية»، و «لن تؤرخ أو تعيش لمدة طويلة على الرغم من نجاحها التجاري»، مضيفة، أن بعد عمر طويل قد لا يكتب عنها أحد، نظرًا لأن مرجعيتها وعمقها بسيط.

وفي نفس السياق، أوضحت بدر، أنها لم تحب مسلسل «نسل الأغراب»، الذي عرض رمضان الماضي، موضحة، أنها لم تكن تملك سيناريو، بل مشاهد فقط، كما أن هناك حلقات كان يكتبها «سامي» في الأستوديو قبل التصوير.

«قالي ليكي تقريبًا ما يقرب من 92 مشهد، واتفاجئت أن في حوالي 30 منهم صامت»، هكذا عبرت نجلاء بدر عن سخطها، على «عدم صراحة» المخرج في حجم الدور، مشيرة إلى أن هناك مشاهد لها حُذفت من المسلسل، وأخبرها المخرج أن ذلك بأمر من الكاتب يسري الفخراني، على الرغم من أن «الفخراني» لم يرَ السيناريو من الأساس»، حسبما ذكرت.

ونفت بدر في وقت سابق أي خلافات بينها وبين المخرج محمد سامي، موضحة حقيقة تداول قصص التحرش التي نسبها جمهور مواقع التواصل له، أنها غير حقيقية على الإطلاق، مؤكدة أن «سامي» ليس متحرشًا.