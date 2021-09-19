دنيا سمير غانم تزور قبر والدتها في أول جمعة بعد الأربعين

المصدر: البيان

زارت الممثلة المصرية، دنيا سمير غانم، قبر والدتها الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، يوم الجمعة، بعد مرور 40 يوما على وفاتها.

وتداولت مواقع إخبارية مصرية محلية صورا وفيديوهات لزيارة دنيا سمير غانم لقبر والدتها، التي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع فيروس كورونا.

وكانت دنيا سمير غانم، وجهت، يوم الخميس، رسالة مؤثرة، في يوم الأربعين لرحيل والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز.

ونشرت دنيا صورة لوالدتها مع دعاء مطول يطلب لها الرحمة والمغفرة، وقالت: "النهاردة اليوم الـ40 على فراقك يا أمي.. اللهم نور لها قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها.. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار".

وتوفيت الفنانة دلال عبد العزيز في أغسطس الماضي، بعد صراع مع المرض استمر منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وقبلها بثلاثة أشهر وتحديدا في 20 مايو، توفي زوجها الفنان سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بذات المرض.