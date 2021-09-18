تغريدات النجوم.. نشاط درامي وغنائي مكثف

المصدر: دبي ـ غسان خروب

نشاط درامي وغنائي مكثف شهدته حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كشفت عن أبرز التحضيرات التي يمضي بها النجوم في هذا السياق، في وقت تعرض فيه مجموعة من النجوم للانتقادات، وهو ما أثار جدلاً في أروقة «التواصل الاجتماعي»، «البيان» جالت بين حسابات النجوم، وخرجت منها بجملة من التغريدات.

مع قرب اليوم الوطني الـ 91 للمملكة العربية السعودية، أعلن الفنان الإماراتي حسين الجسمي، عن استعداداته للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني السعودي، والتي ستقام في جدة، حيث كشف عبر «إنستغرام» عن الملصق الترويجي الحفل، وأرفقه بتعليق قال فيه: «بمشاعر الحب والانتماء سنحتفل بإذن الله معكم أحبابنا في عروس البحر الأحمر الغالية جدة في اليوم الوطني السعودي 91»، أما الفنان الكويتي نبيل شعيل فبادر إلى إطلاق كليب أغنيته «مملكتنا»، وكتب على «إنستغرام»: «هذه الأغنية إهداء لإخواننا في المملكة العربية السعودية ملكاً وولي عهد وحكومة وشعباً، أدام عزهم دائماً وأبداً، وحفظهم من كل سوء وشر»، كما نشرت الفنانة نوال الكويتية، عبر «تويتر» رسالة إلى جمهورها السعودي، قالت فيها: «جمهوري الذي اشتقت له كثيراً، مشاركتي ستكون إهداء مني لوطني الثاني في يومه الوطني الـ91، حفظكم الله وحفظ بلدكم من كل شر»، كما أكدت نوال مشاركتها في احتفالات اليوم الوطني التي ستقام في جدة.

حالة جديدة

أما الفنانة بلقيس فكشفت عن نيتها طرح كليب أغنية «جنوب الدرب»، والذي يأتي ضمن ألبومها الغنائي «حالة جديدة»، ونشرت عبر «إنستغرام» تريللر الأغنية التي ظهرت فيها مرتدية ملابس أهل الجنوب، وكتبت: «العمل الجاي تتوقعون من أي بلد».

ومن جانبها، كشفت الفنانة حياة الفهد عبر «إنستغرام» عن بوستر مسلسلها الجديد «سنوات الجريش»، وكتبت: «رحلتنا القادمة بإذن الله إلى الماضي مسلسل «سنوات الجريش»، لنروي لكم قصة من الواقع ولنقول لأبنائنا وأحفادنا إن حياة أجدادنا لم تكن سهلة أبداً، وإن الحروب مأساة على البشرية.. فنحن الآن في نعمة وأمن وأمان نحمد الله على كل شيء، ونسأل الله التوفيق لطاقم العمل»، يذكر أن العمل من إخراج مناف عبدالله، وتأليف محمد النابلسي. وفي الإطار نفسه، أعلن الفنان بدر الشعيبي عبر «إنستغرام»، عن استعداده لتصوير المسلسل الدرامي «هيا الروح»، الذي سيعرض خلال رمضان المقبل.

من جهتها نشرت الفنانة هدى حسين، عبر «إنستغرام» صورة تجمعها مع الفنان أوس الشطي، من كواليس مسلسل «كف ودفوف» وعلقت بالقول: «ولدي حسين»، وهو ما أثار استغراب متابعي الفنانة الكويتية، حول صلة القرابة بينهما، لتحسم هدى حسين الأمر بالقول: «في الحقيقة هو ابن أختي، يعني أنا خالته تمام».

أما الفنانة زهرة عرفات فقد أعلنت عن انتهائها من تصوير مشاهدها في فيلم «العثرة» للمخرج محمد الفرج، وبطولة جاسم النبهان وياسر العماري، وغيرهم، حيث يعد هذا العمل من أحدث مشاركات زهرة، على أن يعرض قريباً في صالات السينما الكويتية.

بلاغات مختلفة

«حرب غير شريفة» بهذا التعبير وصف الفنان حسين فهمي، تعرض حساباته لبلاغات مختلفة، ساهمت في فقدانه لها، وأوضح عبر مقطع مصور أنه يتعرض لـ «حرب إلكترونية غير شريفة»، تم على إثرها غلق حساباته الرسمية على «إنستغرام» والفيسبوك، بسبب حسابات غير رسمية، بهدف التربح من وراء اسمه.

وفي ذات السياق، قامت الفنانة ياسمين رئيس بإغلاق خاصية التعليقات، في «إنستغرام»، وكتبت: «أعتذر بشدة لجمهوري المخلص الذي يشجعني في كل أعمالي، ولكنني اضطررت لإغلاق التعليقات على حسابي في «إنستغرام» بسبب الحسابات مجهولة المصدر التي تستغل صفحات النجوم على المنصة في الترويج لتصرفات مشبوهة».

أثار كليب الفنانة ديانا حداد الأخير «عشق ضميان»، الذي صورته مع عدد من مشاهير «السوشيال ميديا» زوبعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تلقت عنه ديانا العديد من الانتقادات، الأمر الذي دعا ديانا للخروج عن صمتها، حيث أوضحت بأنها لا تلتفت إلى المؤثرات السلبية، وكتبت: «التنمر أصبح عمل من ليس لديه عمل»، وأضافت: «لا يوجد تبريرٌ لسوء الخُلق إطلاقاً، لا نفسيَّة سيئة، ولا مزاج متعكر ولا غيره، والمحترم الخلوق مهما مرَّ بظروفٍ صعبة، يبقى محترماً خلوقاً».

حزن فواخرجي

برسالة مؤثرة نشرتها على «إنستغرام» نعت الفنانة سلاف فواخرجي والدها، أكدت فيها أن «الكلام انتهى بعد رحيله، وإن روحها ذهبت معه»، وكانت سلاف فواخرجي نشرت صورتين لوالدها محمد سليم فواخرجي، واحدة من شبابه بالأبيض والأسود، والأخرى من أيامه الأخيرة.

وفي خطوة مفاجئة، أقدمت الفنانة غادة عبد الرازق على حذف كافة صورها المنشورة على «إنستغرام» من دون إبداء أي توضيح، رغم احتفاظها بصورها على «فيسبوك»، وهو ما آثار استغراب متابعي حساباتها، الأمر الذي دعا البعض إلى التوقع بأن تكون غادة قد سارت في ذلك على درب أصالة وساندي اللتين قامتا بحذف صورهما من «إنستغرام»، كما أشارت التوقعات إلى أنها تبدأ بالتحضير لمشروع جديد.