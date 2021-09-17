لبلبة تكشف عن علاقتها بزواج دلال عبد العزيز وسمير غانم

المصدر: البيان

كشفت الفنانة المصرية لبلبة، عن مساهمتها بشكل كبير في زواج الفنانة الرحلة دلال عبد العزيز من الكوميدي المخضرم الراحل سمير غانم، حيث عملت من قبل مع الراحلة في أحد الأفلام السينمائية، ونتج عن هذا التعاون الفني علاقة صداقة أساسها الارتياح والود والحب، مما جعل دلال عبد العزيز تفتح قلبها للبلبة، وتتحدث معها عن حبها الكبير لسمير غانم.

وقالت لبلبة: "دلال كانت على علم بأنني أعمل مع سمير في فيلم "بص شوف سكر بتعمل إيه"، فسألتني هل ترين سمير؟، فقلت لها نعم، هو بطل أمامي في فيلمي الجديد الذي أقوم بتصويره خلال الفترة الحالية، فقالت لي "أنا أحب سمير كثيراَ وأريده أن يتزوجني، ولا أعرف سبب رفضه فكرة الزواج، فأنا أعمل معه في عرض مسرحي وقلبي يحبه كثيرا".بحسب سكاي نيوز عربية.

وأوضحت لبلبة أنها بعدما استمعت لدلال عبد العزيز، وعدتها بأنها ستتحدث معه في هذا الموضوع عندما تراه في الصباح.

وتابعت لبلبلة: "وبالفعل تحدثت مع الراحل سمير غانم، قائلة له "سمير أريد أن أتحدث معك في أمر شخصي وسامحني على التدخل في شيء ليس من حقي.. أنا أعمل مع دلال وهي أميرة الأمراء وسيدة مصرية صميمة، والفرصة لن تتكرر والحب الحقيقي لن يأتي إلا مرة واحدة، فدلال صادقة جداً في حبك وسيدة محترمة وعلى خلق".

وأضافت: "رد سمير على طلبي بأن فكرة الزواج ليست في حساباته، فهو يركز على فنه وعمله فقط، فطلبت منه أن يفكر كثيرا لأنه لن يجد أفضل من دلال، وبعدها بأشهر قليلة تزوج الاثنان".

وأشارت لبلبة إلى أن دلال لم تنس لها مساهمتها في زواجهما، وكانت دائما تقول لها: "فاكرة يا نوني أنك ساهمت في زواجي بسمير وكنت سبب أن يكرمني الله بهديتين هما دنيا وإيمي".

وكان قد حرص رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على إحياء ذكرى اليوم الأربعين لرحيل الممثلة المصرية دلال عبد العزيز، والتي توفيت بعد صراع مع المرض، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عن عمر ناهز 61 عاماً.

وتظل قصة الحب والارتباط بين دلال عبد العزيز، وزوجها الفنان سمير غانم، من أشهر قصص الحب في الوسط الفني المصري والعربي،رغم فارق السن بينهما، ومحاولات غانم الكثيرة لرفض الزواج منها.