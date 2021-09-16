شيرين رضا في تصريح صادم: زوجي خانني مع أعز صديقاتي

المصدر: البيان

كشفت الفنانة المصرية شيرين رضا عن خيانة زوجها لها مع أعز صديقاتها، وذلك خلال حديثها ببرنامج "بصراحة" الذي تقدمه الفنانة يسرا.

وقالت رضا: «اتعرضت للخيانة مرة من أعز صديقاتي، خانتني مع زوجي، مش بكلمها لحد النهاردة، واتوجعت جدا لأني مكنتش مصدقة اتوجعت منها أكتر ما توجعت من جوزي عشان كنت متوقعة دا منه، لكن الوجع من الست أقوى». وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

وأكدت الفنانة المصرية أن من خانتها هي أعز صديقاتها، وسألتها الفنانة يسرا "عملتي إية بعد معرفتك بخيانته"، لترد شيرين: "قررت أني متكلمش معاها مرة تانية، وقطعت معاها الكلام".

ودائماً ما تثير الفنانة شيرين رضا، الجدل عبر تصريحاتها، وآخر مرة كان خلال الساعات الماضية، والخاصة بشأن معرفة قيمة مهرها من الفنان عمرو دياب، تزامناً مع إعلان خطبة ابنتها منذ أيام، وإقامة حفل خاص لها.

وكشفت شيرين رضا، عن قيمة مهرها وقت زاوجها من الفنان عمرو دياب منذ سنوات قائلة، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، قائلة «تبذير بدون أي معنى غير الفشخرة الكدابة، على فكرة أنا مهري كان 25 قرشا، لأن الزواج قائم على الود والمحبة، مش كام طقم صيني وكام فوطة وحلة، ده اللبنانيات ذات نفسهم منزلين هاشتاج تزوجني بدون مهر».