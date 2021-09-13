الفنانة أصالة تعلن زواجها من الشاعر العراقي حسن فائق

المصدر: البيان

أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري عن زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، مدير أعمال الفنان ماجد المهندس.

ونشرت الفنانة السورية صورة عبر حسابها بإنستغرام تجمعها بزوجها حسن فائق، علقت عليها قائلة، "منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الإحترام وكتير من الثقه .. ولحظه حوّلت مشاعرنا .. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّه على صداقتنا المتينه وحب صادق ..معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما واكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وانا عفويه لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو ..

نحترم معاً جميع مسؤولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير مانعطيه هو الحُبّ سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمه والمحبّة والإخلاص وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أيّ ضرر".

وأضافت، "أشكر قلوبكم الطيّبه الّتي فرحت لي وبي.. وأدعو الله أنّ أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينه لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي .. وللغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي (فائق حسن ) كلّ ماجمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ماحبيت.. وبعرف إنّك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد".

وتابعت، "لأوّل مرّه أعلن قدّام المحبّين عظيم محبّتي لك ولشخصك الطيّب النبيل الرّاقي .. وبتمنّى إلنا اللي بتمنّاه للناس الطيبين كلهم نعيش بسلام حياة حلوه نقيّه تكون لبكره القريب والبعيد قصّه حلوه وبتحلى تنحكى دائماً بإبتسامه مايكون فيها لحظة وجع .. عمّ عيش أيّام تمنيتولي ياها وبتمنّى تعيشوا متلها".

يذكر أن فائق حسن يبلغ من العمر 52 عاما، وتزوج عام 2009 للمرة الأولى في حياته، إلا أنه انفصل عن زوجته دون أن يكون بينهما أطفال.

كما تعاون مع عدد كبير من الفنانين خلال مشواره الفني، ومن أشهر أغانيه "بين أيديا، يمكن أحبك، واحشني موت، أنا حنيت".