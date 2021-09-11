عمرو وهبة يفجر مفاجأة بشأن عودة دنيا سمير غانم للتمثيل

المصدر: البيان

فجر الفنان المصري، عمرو وهبة، مفاجأة سارة لجمهور الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، حول موعد عودتها للتمثيل والفن، بعد انقطاع فترة طويلة بعد وفاة والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، وزوجها الفنان الراحل، سمير غانم.

وقال عمرو وهبة في تصريحات صحافية، على هامش احتفاله بعرض فلم "ماكو" في السينمات حاليًا، "أستعد لاستئناف تصوير المشاهد المتبقية من مسلسل عالم موازي، والذي ستعود إليه دنيا سمير غانم، وذلك بعد فترة طويلة من التوقف".

وتابع عمرو وهبة: "كما أنتظر بدء تحضيرات الجزء الثاني من مسلسل في بيتنا روبوت، الذي حقق الجزء الأول منه نجاحاً كبيراً، وهو ما جعل الشركة المنتجة تقرر تقديم جزء ثاني منه".

يشار إلى أن مسلسل عالم موازي بطولة دنيا سمير غانم، عمرو وهبة، شيماء سيف، الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، أوتاكا، ومن تأليف عمرو وهبة، وإخراج هشام جمال، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وتدور أحداثه في إطار ميوزيكال كوميدي. وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وانقطعت كل من دنيا وإيمي سمير غانم عن عالم التمثيل والفن، منذ مرض والديهما وإصابتهما بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وغيب الموت الفنانة دلال عبدالعزيز، يوم السبت 7 أغسطس الماضي، بعد صراع مع تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 61 عامًا وبعد رحلة مع المرض استمرت أكثر من 100 يوم في المستشفى.

وحتى وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، لم تكن تعلم بوفاة زوجها الفنان الراحل، سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا في 20 مايو الماضي، بعد صراع مع المرض وتفاقم الأزمات الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، عن عمر ناهز 84 عاما، نتيجة فشل كلوي تعرض له بعد إصابته بفيروس كورونا، ونقله للمستشفى.

ولا تزال الفنانتين دنيا وإيمي سمير غانم يطلبان دعاء الجمهور لوالديهما بالرحمة والمغفرة، وتنشر كل من دنيا وإيمي سمير غانم، عبر حساباتهما الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" أدعية وأذكار ورسائل مؤثرة لوالدتهما الفنانة دلال عبدالعزيز، ووالدهما النجم الكوميدي الراحل سمير غانم.

وكانت دنيا، قد وجهت الشكر لمن وقف بجانبها وقالت: "شكرا لكل الناس اللى بتحبنا وواقفة جنبنا وبتسأل علينا وبتراعى مشاعرنا ده طبيعى بين الأصدقاء والأقارب لكن أنا بكتب للجمهور العظيم ربنا يخليكم لينا هفضل أشكركم طول عمري على إحساسكم بينا".

وعبرت دنيا عن اشتياقها لوالدتها، قائلة: "ماعنديش حاجة أقولها غير إنى فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي أنت علمتيني الرضا وأنا راضية وعلمتيني أقول على كل حاجة الحمدلله".

وتميل دنيا إلى الغناء أيضا ويضم رصيدها ألبوما غنائيا واحدا حقق نجاحا كبيرا، أصدرت أغنية مش قادرة أصدق عنيا ضمن ألبوم فري ميكس عام 2005، وألبوم قصة شتا عام 2013.

وشاركت في بعض مسلسلات الرسوم المتحركة، مثل عائلة أستاذ أمين عام 2005، ومسلسل افهمني شكرا عام 2011، وعصام والمصباح في العام نفسه، ومسلسل أمير ورحلة الأساطير عام 2013.

اشتهرت دنيا سمير غانم بشخصية هدية التي قدمتها مع الفنان أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي، بداية من عام 2010 حتى عام 2014 في أربعة أجزاء خلال الموسم الرمضاني.

ومن شخصياتها التي أحبها الجمهور أيضا لهفة الحلواني في مسلسل لهفة الذي شاركها والدها في بطولته.

ومن أعمالها الفنية فيلم طير إنت عام 2009، وفيلم لا تراجع ولا استسلام عام 2010، وفيلم يا أنا يا خالتي مع الفنان محمد هنيدي عام 2005.