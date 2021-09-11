فنان يشدّ شعر إسعاد يونس على الهواء

المصدر: البيان

أقدم الفنان المصري أمير كرارة على تصرف مثير للدهشة خلال برنامجه «سهرانين» المذاع على قناة «أون» الفضائية.

واقترب كرارة من الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، التي حلَّت ضيفة أول من أمس في البرنامج، ليجذب شعرها ويشده على مرأى ومسمع الجماهير.

وكانت إسعاد هي التي طلبت من النجم الإقدام على هذا التصرف، لتكشف حقيقة شائعة كاذبة طالما لاحقتها.

ونفت «صاحبة السعادة»، كما يلقبها جمهورها، ما يتردد حول ارتدائها باروكة، مؤكدةً أنه شعرها الحقيقي، ولذا استعانت بأمير كرارة لإثبات ذلك خلال موقف طريف لقي تفاعلاً واسعاً من الحضور في الاستوديو.

وشهدت الحلقة العديد من المواقف الطريفة بين مقدم البرنامج وضيفة الحلقة، إذ روت النجمة تجربتها مع التخسيس بعدما وصل وزنها إلى 86 كيلوغراماً، موضحةً أنها كانت تحب الأكل بشدة، الأمر الذي دفعها إلى وضع مخدة أثناء تقديم برنامجها لإخفاء الكرش.

وقالت، معلِّقةً على ذلك: «كنت بحطها الأول عشان أحسس الضيف إننا قاعدين على راحتنا، بس في الحقيقة أنا كنت عايزة أداري الكرش».

وأضافت: «بعد كده جالي دكتور للبيت، وفحصني وعملي تحاليل وكل حاجة، وعمل لي نظام أكل وجلسات عشان لما أخس ميحصلش ترهلات والحاجات دي، لحد ما وصلت إني النهاردة ممكن أقعد قدام وليمة كاملة وابقى مش عايزة، ومليش نفس آكل، ممكن أدوق بس».