تفاصيل جديدة حول منع شاكوش من الغناء نهائياً في مصر

المصدر: البيان

أكد المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية في مصر طارق مرتضى، أن النقابة قررت سحب ترخيص الغناء من حسن شاكوش نهائياً بدون مدة محددة.

وأوضح أن سحب الترخيص تم على إثر أزمته الأخيرة مع رضا البحراوي، مؤكداً أن شاكوش بعد سحب الترخيص لا يمت للنقابة أو المهنة بصلة.

وأضاف خلال مداخلة على قناة "الحدث اليوم" أن النقابة قررت إيقاف رضا البحراوي شهراً يضاف إلى الشهر السابق ليصبحا شهرين مع تحمله أجر فرقته الموسيقية خلال مدة الإيقاف، بناء على لجنة التحقيق والشؤون القانونية، بحسب صحيفة الشروق المصرية.

وأشار إلى أن استخدام الميكروفون في التراشق كما حدث بين شاكوش والبحراوي أمر مرفوض، معلقا: "نعمل على الحفاظ على المهنة والموسيقى والغناء، ولا يعنينا الشخص بقدر استخدامه للمسرح والألفاظ المستخدمة".

ولفت المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، إلى أن شاكوش والبحراوي كان يجب عليهما الحفاظ على الموهبة والشهرة التي حباهم الله بها وأن يكونوا قدوة لبعض الشباب من معجبيهم.

وشدد على أن النقابة تمتلك أحقية عقاب العضو حال الإخلال بمرحلة السلوك في أي وقت، موضحًا أن أعضاء النقابة إما عاملين يحصلون على بطاقة عضوية، أو منتسبين تمتد عضويتهم لمدة عام.

وعقدت نقابة المهن الموسيقية اجتماعاً للتحقيق مع حسن شاكوش ورضا البحراوي إثر خلافهما المتداول على السوشيال ميديا، والذي تناول سب وقذف بعضهما البعض وإيحاءات وعبارات تحط من قدر مستخدميها لم يعتادها الفن المصري.

وذكرت النقابة في بيان، أن التحقيق تناول الجانب الأهم مع حسن شاكوش وهو إهانة شعبة الإيقاع بالنقابة والتقليل منهم أمام الجمهور على خشبة المسرح، وهو الأمر الذي لم ترفضه النقابة على أعضاء جمعيتها العمومية ولم يقبله أعضاء المجلس والفنان هاني شاكر على شعبة الإيقاع التي كانت ومازالت عماد الموسيقي العربية وأن الفنان هاني شاكر يقدر كل أعضاء شعبة الإيقاع ضمن كافة شعب الموسيقي.

وانتهى التحقيق إلى سحب ترخيص الغناء من حسن شاكوش نهائيا بدون مدة محددة، فيما قررت النقابة إيقاف رضا البحراوي شهراً يضاف إلى الشهر السابق ليصبحا شهرين مع تحمله أجر فرقته الموسيقية خلال مدة الإيقاف.