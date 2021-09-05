نقابة الموسيقيين المصرية تلغي تصريح غناء حسن شاكوش

المصدر: البيان

ألغت نقابة المهن الموسيقية في مصر تصريح غناء مطرب المهرجانات حسن شاكوش نهائياً.

وأصدرت النقابة، اليوم، قرارها على خلفية التحقيق مع شاكوش ورضا البحراوي، بعد الخلاف الذي نشب بينهما.

وقال المستشار علاء سلامة، وكيل النقابة، إن أعضاء المجلس والفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، اتخذوا أقصى عقوبة ضد حسن لتعمده إهانة عازفي الإيقاع في فرقة البحراوي وإنكاره ذلك في التحقيق.

وقال سلامة، عبر برنامج «إي تي بالعربي»، إن نتيجة التحقيق شملت وقف رضا البحراوي شهرين عن الغناء، مع التزامه بدفع مستحقات فرقته خلال هذه المدة.

كان مجلس نقابة المهن الموسيقية قد قرر وقف تصريحي غناء حسن شاكوش ورضا البحراوي شهراً طوال مدة الوقف، لما بدر منهما من تنمر وتبادل إهانات أمام الجمهور.