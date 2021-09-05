ديبيكا بادوكون في فيلم كوميدي رومانسي جديد عابر للثقافات

المصدر: إعداد: نهى حوّا

بعد فيلمها الأول باللغة الإنجليزية «إكس إكس إكس: عودة إكساندر كايج» عام 2017، تعود الممثلة الهندية، ديبيكا بادوكون، للعب دور البطولة في فيلم كوميدي رومانسي جديد عابر للثقافات.

وقد جاء الإعلان عن الفيلم من قبل شركة «إس تي إكس فيلمز»، التي أفادت بأنها تعمل على تطوير الفيلم الكوميدي الرومانسي الذي سيتم إنتاجه من خلال شعار «كا برودكشنز».

وفي هذا السياق، نقل موقع الأخبار الاجتماعية «سوشال نيوز» عن الشركة، قولها إنها في طور التفاوض مع شركة إنتاج الأفلام الأمريكية «تمبل هيل» لتطوير الفيلم الذي يدور عن الممثلة.

من جهتها، أعربت ديبيكا عن حماسها للمشروع فقالت: «تم تأسيس (كا برودكاشنز) بهدف تطوير وإنتاج محتوى هادف يتمتع بجاذبية عالمية، ويسعدني أن أكون في شراكة مع (تمبل هيل) و(إس تي أكس فيلمز) اللذين يشاركان (كا برودكشنز) في الطموح والرؤية الإبداعية ويتطلعان إلى تقديم قصص مؤثرة وديناميكية عبر الثقافات إلى العالم».

وبدوره، قال رئيس مجموعة «إس تي اكس فيلمز»، آدم فوغلسون: «نعتقد أن المشروع يمنحنا الفرصة للاستفادة من الروح والصوت والشخصيات والأوضاع النابضة بالحياة في كل من الهند ونيويورك».

وحالياً، تعمل الممثلة التي اختارتها مجلة «تايم» بين أكثر من 100 شخصية مؤثرة عالمياً عام 2018، على تصوير فيلم «باثان»، حيث ستشارك بطولته مع الممثل شاروخان. ولديها أيضاً فيلم مع المخرج الهندي شاكون باترا، وستظهر أيضاً في النسخة الهندية الجديدة من «ذا انترن» مع الممثل إميتاب باتشان.