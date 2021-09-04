وفاة الناقدة المصرية أمينة رشيد عن عمر ناهز 83 عامًا

المصدر: البيان

توفيت، الجمعة، الدكتورة أمينة رشيد، أستاذة الأدب المقارن بجامعة القاهرة، عن عمر ناهز 83 عامًا.

ولدت أمينة رشيد في القاهرة عام 1938، ونشأت في بيت يتحدّث الفرنسية، وتفتح وعيها الاجتماعي والسياسي مبكرا على التناقض الصارخ بين القصر الذي تعيش فيه وأكواخ الفقراء المحيطة به، في ظل عائلة أرستقراطية استوعبت جدها إسماعيل صدقي باشا، رئيس الوزراء في النصف الثّاني من الأربعينيات، وابن خالة والدتها محمد سيد أحمد المثقف اليساري سليل الأغنياء الذي قضى حياته مدافعاً عن قضايا الفقراء.

درست أمينة رشيد في قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب جامعة القاهرة وتخرجت عام 1958، ثم نالت سنة 1962 بعثة للحصول علي درجة الدكتوراه من جامعة السوربون، وعملت بين سنتي 1970 و1978 باحثة في المركز القومي للبحث العلمي.