Box Office

المصدر: (دبي ـ غسان خروب)

27 فيلماً عرضتها صالات السينما المحلية خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 28 أغسطس الماضي، خلالها نجحت في بيع 99.318 تذكرة، فيما شهدت هذه الفترة منافسة حامية بين مجموعة من الأفلام الجديدة، ليكون عرش الصدارة من نصيب (FREE GUY) للممثل رايان رينولدز.

للأسبوع الثالث على التوالي استطاع فيلم (FREE GUY) أن يثبت قدرته على البقاء في المركز الأول، حيث بلغ رصيده من مبيعات التذاكر 134.502 تذكرة، منذ بدء عروضه محلياً، فيما استطاع بيع 22.205 تذكرة خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 28 أغسطس الماضي، فيما تشير التوقعات إلى إمكانية مواصلة هذا الفيلم حجز المرتبة الأولى خلال الفترة المقبلة.

في حين احتل الفيلم الهندي (BELL BOTTOM) من بطولة اكشاي كومار، المركز الثاني، بعد بيعه 17221 تذكرة خلال الفترة نفسها، ليرفع مجموع رصيده إلى 44269 تذكرة منذ بدء عروضه محلياً قبل نحو أسبوعين، وذلك وفق ما بينته إحصائيات شباك التذاكر المحلي الصادرة عن شركة فارس لتوزيع الأفلام في دبي.

أما في المركز الثالث فقد جاء فيلم الانيمشن (PAW PATROL THE MOVIE) الذي باع في أسبوعه الثاني 10581 تذكرة، ليرفع بذلك رصيده إلى 38878 تذكرة.

المركز الرابع على شباك التذاكر المحلي، كان من نصيب فيلم الرعب (CANDYMAN) الذي باع 10259 تذكرة في أول عرض له محلياً، بينما جاء الفيلم الهندي (CHEHRE) خامساً، بعد بيعه 6900 تذكرة في أسبوعه الأول، ليكون المركز السادس من نصيب (JUNGLE CRUISE) الذي يواصل منذ 5 أسابيع حضوره في الصالات المحلية، حيث باع خلال الفترة نفسها 5665 تذكرة، ليرفع بذلك رصيده إلى 214923 تذكرة.

من جهة أخرى، تستعد صالات السينما لاستقبال مجموعة أفلام جديدة، معظمها تنتمي إلى سينما الخيال العلمي وكذلك الرعب، ويتوقع أن تتمكن من احتلال مراكز متقدمة على شباك التذاكر المحلي، وتالياً نستعرض لكم 3 من الأفلام التي ستعرض قريباً في الصالات المحلية، وهي:

Prisoners of the Ghostland

• إخراج: سيون سونو

• بطولة: نيكولاس كيدج، صوفيا بوتيلا، جاي ويست، نيك كازافيتيس

في إطار من الحركة والرعب، يجد مجرم خطير نفسه مجبراً على فعل الخير بكسر لعنة شريرة، خلال رحلته التي يسعى خلالها لإنقاذ فتاة تم اختطافها واختفت في ظروف غامضة.

Copshop

• إخراج: جو كارنهان

• بطولة: جيرارد باتلر، فرانك جريلو، توبي هاس، ريان أونان

الفيلم يدور في فلك سينما الأكشن، فيما الأحداث تدور في داخل قسم شرطة، يتحول إلى ساحة قتال عنيفة، تدور رحاها بين قاتل محترف، وشرطية مبتدئة شديدة الذكاء، بجانب محتال يبحث عن الأمان خلف قضبان القسم.

Dune

• إخراج: دينيس فيلنوف

• بطولة: تيموثي شالاميت، زندايا، ريبيكا فيرجسون، أوسكار إيزاك

يجد ابن من عائلة نبيلة نفسه مطالباً بالانتقام لوفاة والده من جانب، وحماية ثلة من قوى الشر التي تسعى للسيطرة وسرقة أهم عنصر في المجرة بأكملها من جانب آخر.