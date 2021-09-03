شيرين رضا تكشف عن مهرها

المصدر: البيان

كشفت الفنانة شيرين رضا عن المهر الذي تلقَّته عند زواجها، موضحةً أنه لم يتجاوز 25 قرشاً فقط.

ونشرت شيرين صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر البذخ والإسراف الشديدين في المهور وتجهيزات الزواج، معربةً عن استيائها من تلك الشكليات التي لا تحقق الاستقرار الأسري كما يتوهم البعض.

وقالت، عبر حسابها الشخصي في «تويتر»: «تبذير بدون أي معنى غير الفشخرة الكدَّابة».

وأضافت: «على فكرة أنا مهري كان 25 قرش، لأن الزواج قائم على الود والمحبة، مش كام طقم صيني وكام فوطة وكام حلة».

يُذكر أن شيرين رضا، وهي ابنة مصمم الاستعراضات الشهير محمود رضا، تزوجت بالمطرب الكبير عمرو دياب، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة نور، لكنَّ زواجهما لم يُكتب له الاستمرار، وكانت قد عملت «موديل» للإعلانات، ثم اتجهت إلى الفوازير ومنها إلى التمثيل، وشاركت أخيراً إلى جانب الفنان ماجد الكدواني في مسلسل «موضوع عائلي».