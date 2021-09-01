خلاف كبير بين رضا البحراوى وشاكوش والنقابة تدخل

المصدر: البيان

أعلن مجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان الكبير هاني شاكر، وقف تصاريح الغناء لمدة شهر يبدأ من تاريخ القرار لكل من حسن شاكوش ورضا البحراوي حيث نشب خلاف كبير بين المطرب الشعبي رضا البحراوي ومطرب المهرجانات حسن شاكوش، وصل حد تبادل فيديوهات سباب بين الطرفين، تداوها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعىي.

نشب الخلاف خلال إحيائهما حفل في الساحل الشمالي، فكان من المقرر أن يحيي شاكوش، على نفس المسرح الذى كان يغنى عليه رضا البحراوى وانتظر شاكوش فرقة البحراوي حتى تغادر المسرح، حتى حدث شجار بالأيدي بين العازفين بكلا الفرقتين وفق صحف مصرية.

وتدخل مؤدي المهرجانات حمو بيكا، الذي كان موجود أثناء الواقعة، وطالب المطرب حسن شاكوش بمغادرة المكان وغادر بالفعل، ليصعد رضا البحراوي على المسرح ووجه رسالة لشاكوش أمام الجمهور : "فين شاكوش.. خلوه يدعى لحمو بيكا"، ورد شاكوش على رسالته ساخرا عبر فيديو :" قال فيه إنه هارب فى إشارة لهروبه من البحرواى".

وتطور الخلاف ليظهر كل منهما عن طريق "اللايف" عبر صفحاتهما الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال شاكوش :"أنا مش بطلع أغني أغاني حد، أنت مش ليك أغاني ولا عندك سي في، لأن الأغاني اللي بتغنيها مش بتاعتك، وإحنا جينا على نجاح مش على البايظ، ولو شوفت الأرقام بتاعتي هتتخض، أنا غنيت مع نجوم كبار زي أحمد سعد، ومش عايز أغني مع حد تاني،دماغك دماغ صهيوني عشان تقول أنا معرفش حاجة عن اللي بيترفع على قناتك على التيك توك، والغلط راكبك من ساسك لراسك، ولو على السب أنت اللي سبيت وجبت سيرتي بالاسم، وأغنية واحدة من بتوعي بتاريخك كله، وأنا بطلع أغني شغلي، لكن مش باخد إيفيهات من على التكاتك والميكروباصات".

وتابع: "اجتهد وهات فكر من دماغك وبلاش تعلق همومك على شماعة غيرك، وعمري ما سمعت ليك أغنية في الشارع مكسرة الدنيا، وأنت عارف إنك مش بتصرف على الأغاني عشان عارف إن آخرك الأغاني اللايف،بتقول يا رضا إني سبيت والدتك وعائلتك ووالدك، ولكن ذلك لم يحدث، لإن والدتك زي أمي وجزمتها فوق راسي، لأنها من مقام أمي بالظبط، وأنا مغلطتش في حد".

واستطرد: "أنا قولت إفيه في حفلة من فيلم حين ميسرة، لكن مجيبيتش سيرة رضا البحراوي، والبلد فيها قانون أكيد ومفيش حد فوق القانون، وكل واحد ياخد حقه، ولو هتبص على الغلط أنت اللي غلطت فيا وسميت اسمي وقولت فين شاكوش، ولو على الغلط أنت اللي غلطان، لكن أهلك على راسي".

ونفى شاكوش مطالبة البحراوي بمشاركته في ديو : "أنا مكنتش بتصل بيك عشان أقولك نعمل أغاني مع بعض، أنا بعتلك على واتساب وقولت لك كل واحد فينا في حتته، وياللي بتطالب بحقك من نقابة المهن الموسيقية، هو الفن بتاعك إنك تقول كان نفسي في شاكوش هو فين،لو على الفن فهكلمك بالأرقام والتاريخ، ولو عديت من هنا للصبح فأنا قناتي 2 مليار مشاهدة، والأغاني بتاعتي أنت لو اشتغلت طول عمرك ولحد ما تبطل وشعرك يبقى أبيض، مش هتعرف تعمل أغنية زي بنت الجيران بس وتحقق مشاهداتها، ولو طلعت البطاقة بتاعتك يا رضا هتلاقيني أكبر منك".

ورد رضا البحراوي على شاكوش من خلال لايف على حسابه جاء فيه: "حسن شاكوش طالع يتكلم دلوقتي يقول أنا عندي كام مليار واليوتيوب وأنت ملكش أغاني، طيب أنا من سنة 2000 يا حسن، وكنت عامل شريط صغير مع عماد محرم، وقايل أغاني أنت متعرفش تقولها، 2005 عملت أغنية مع عبدالسلام وشرف لي إن الفنان حكيم غناها".

وتابع: "سبب نجاحي ربنا والجمهور، وأنت بتقول إنك نجم منرفز نفسك ليه أوي كده، شاغل دماغك بيا ليه، بنت الجيران نجاحك مش لوحدك لأن معاك عمر كمال، أنت مش سالك وأنا مش شاغل بالي بيك أصلا، أنا قاعد مع الحمام في غيتي، أنت نجاحك بحد تاني مش لوحدك وبرغم ذلك مذكرتش حد فيهم".

في السياق نفسه، قالت نقابة المهن التمثيلية في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء إنهم لم يتلقوا حتى الآن أي شكوى من الطرفين حتى يتم فتح تحقيق".

من جهة أخرى قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان الكبير هاني شاكر، وقف تصاريح الغناء لمدة شهر يبدأ من تاريخ القرار لكل من حسن شاكوش ورضا البحراوي وعدم مزاولتهما الغناء طوال مدة الوقف، لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات أمام الجمهور.



وأكدت النقابة، أن ما حدث يحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هادياً للقيم والأخلاق، ولم يكن أبدا داعماً لإهدار الأخلاق والفضيلة، وتأتي مثل هذه الممارسات من البعض الذين لا يستشعرون قيمة فضل الله عليهم في مقابلة جمهور له كافة الحقوق في تلقي ما يسمو بهم لا ما يحط من قدرهم.



وتدعو النقابة جميع الفنانين وحتى المؤديين للمهرجانات التمسك بمسؤلية الكلمة والأخلاق، مشددة على أنها لن تتوانى عن دورها في الحفاظ علي قيم المجتمع الراسخة والرصينة.

