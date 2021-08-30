محمد رمضان: لا أنظر خلفي إلا لالتقاط صورة

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

يخوض الممثل محمد رمضان جولات أخرى من الدفاع والهجوم المتكرر من قبل الجمهور وبعض الإعلاميين في الأوساط المصرية والعربية على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يعيد تقييم ردود أفعاله في معالجة المشكلات التي أحاطت به أخيراً، والتي لم تنته منذ حادثة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، والتي فصل على إثرها، وتوفي قبل تنفيذ حكم التعويض الصادر، بسبب صورة نشرها الفنان محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، فما كان منه إلا أن علق خلال تواجده في الطائرة مع ابنه بمجموعة من الصور المرفقة بجملة «لا أنظر خلفي إلا لالتقاط صورة».

قضايا تعويض

وخلال الأيام الماضية شغلت أخبار محمد رمضان مواقع التواصل، إثر انتشار خبر حصوله على دكتوراه فخرية من المركز الثقافي الألماني الدولي في لبنان، ثم سحبها منه بعد أن أثار الأمر غضب جهات عديدة، وذلك بالتزامن مع قرار محكمة شمال الجيزة الابتدائية بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع مبلغ 12 مليون جنيه، لشركة «العدل غروب»، بالتعويض الاتفاقي المنصوص عليه بعقد الاتفاق سند التداعي، وألزمته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة؛ لعدم التزامه بالعقد الموقع بينهما لأداء بطولة فيلم «بطل عادي»، وهو الفيلم الذي لم يحصل على موافقة الجهات الرقابية عليه.

سحب الدكتوراه

وفي سياق الأزمات المتلاحقة يواجه الفنان محمد رمضان صداماً إعلامياً آخر مع الإعلامي المصري عمرو أديب الذي دوّن عبر حسابه الشخصي «تويتر»، مشيراً لمحمد رمضان ولكن دون ذكر اسمه، «‏لا حيكسب ولا يربح وحيفضل ذنب الراجل وعيلته في رقبته العمر كله.. ربك مش حيسيبه سنه كاملة لا مسلسل نجح ولا كليب فرقع كله فشل في فشل وكذب في كذب.. وأي كذبة تتحول لفضيحة كبيرة في ساعات قليلة جداً.. سبحان الذي لا يغفل ولا ينام». مشيراً بذلك إلى حادثة الطيار المتوفى وأزمته مع محمد رمضان، وهو الذنب الذي تسبب في أزماته المتلاحقة، وفي مقدمتها تراجع المركز الثقافي الألماني الدولي عن منحه الدكتوراه الفخرية، وقال المركز في بيانه: «لم نكن نعلم أبداً شيئاً عن حادثة الطيار المصري المؤسفة التي ندينها ونشجبها، مستنكرين الواقعة، وكذلك اللقاء والتصوير مع مطرب وممثل صهيوني الذي ندينه، ولذلك تم سحب الدكتوراه من محمد رمضان».

تنصل لبناني

وكان وزير الثقافة اللبناني عباس مرتضى، أكد أن «الوزارة لم تتدخل في انتقاء المكرمين من قبل لجنة جائزة أفضل الدولية التي يمنحها المركز الألماني الدولي، ولا نعرف ما المعايير التي على أساسها اختاروا المكرمين»، وأوضح أن «دور الوزارة في هذا التكريم لم يتعد دور الرعاية الذي طلبها المركز بشكل رسمي منا، ونحن أرسلنا المدير العام للوزارة الدكتور علي الصمد ليمثل الوزارة حضورياً فقط لا غير»، لافتاً إلى أن وزارة الثقافة اللبنانية ليس لديها صلاحيات إعطاء أي دكتوراه فخرية أو أي ألقاب أو أوسمة رسمية، هذه تُعطى من قبل رئاسة الجمهورية والجامعة اللبنانية الرسمية في البلاد.

صورة وتعليق

ومع تصاعد حدة هذه الأزمات التي طالته على مواقع التواصل الاجتماعي اختار الفنان محمد رمضان أن يرد على طريقته الخاصة بمجموعة من الصور التي نشرها على حسابه في «فيسبوك». والصور تظهره مع ابنه على متن طائرة خاصة يتناولان وجبة الفطور على الأغلب. وفي واحدة من الصور، يظهر ابنه وهو يشير بالحركة الشهيرة لرمضان، والتي تشير إلى أنه «رقم 1»، وذلك بعد الجدل الذي أثاره خلال الساعات الماضية، وأرفق رمضان الصور بالتعليق «لا أنظر خلفي إلا لالتقاط صورة»، كما فاجأ الفنان المصري محمد رمضان جمهوره أثناء إحيائه حفلاً بالساحل الشمالي ببعض التصريحات التي قال من خلالها: " أنا مش نمبر وان ومبمجدش نفسي.. وأنا مش مغني أنتم اللي عملتم الاختراع ده، نمبر وان هو جمهوري والملك هو جمهوري».