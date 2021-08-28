بعد قرار سحب الدكتوراه.. محمد رمضان يخرج عن صمته

المصدر: البيان

خرج الفنان المصري محمد رمضان عن صمته بعد القرار الأخير بسحب الدكتوراه الفخرية منه التي حصل عليها من المركز الثقافي الألماني في لبنان.

وأعرب رمضان عن شكره للإعلامية نضال الأحمدية، عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»، التي هنَّأته قائلةً: «مبروك لمحمد رمضان تكريمه في لبنان، فهو فخر لكل العرب، أما الذين ينعقون فلأنهم منسيون».

وقال «نمبر ون»: «الصحفية اللبنانية الكبيرة نضال الأحمدية، كلامك وسام على صدري».

وأضاف: «التكريم الحقيقي هو محبتك ومحبة جمهوري»، مختتماً بقوله: «ثقة في الله نجاح».

كان المركز الثقافي الألماني في لبنان قد أعلن سحب الدكتوراه الفخرية التي منحها للفنان محمد رمضان مساء أمس، موجهاً اعتذاره للشعب المصري لأنه لم يكن يعلم واقعة الطيار أشرف أبو اليسر.