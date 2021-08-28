سمية الخشاب تنفي التحقيق معها في نقابة المهن

المصدر: القاهرة - البيان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بالتحقيق مع الفنانة سمية الخشاب في نقابة المهن التمثيلية، على خلفية نشر صورة قديمة لها تم تأويلها وربطها بزواج المطرب أحمد سعد منذ أيام.

إلا أن نقابة المهن التمثيلية على لسان رئيسها الفنان أشرف زكي، نفت صحة ما تردد عن فتح التحقيق مع الخشاب، مؤكدة أن النقابة لم ترد إليها أي شكوى بحق سمية، ولم تجد ما يدعو إلى استدعائها للتحقيق في أي واقعة.

في السياق ذاته، أكدت سمية الخشاب أن النقابة لم تفتح معها تحقيقاً مثلما أثير مؤخراً، مؤكدة أن الصورة ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بالفنان أحمد سعد، والذي تتمنى له كل خير والتوفيق في حياته.

وطالبت سمية الخشاب في بيان لها عبر حسابها بموقع «تويتر» رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتوخي الحذر وعدم تداول أخبار غير صحيحة، أو نشر صور مفبركة تثير الفتن وتفتعل مشاكل ليس لها أساس من الصحة.