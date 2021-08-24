هدى حسين .. قائدة فرقة شعبية في "كف ودفوف"

المصدر: دبي ـ غسان خروب

في رمضان الماضي، نجحت الفنانة هدى حسين في حجز مكانها ضمن العشرة الكبار عبر مسلسلها "الناجية الوحيدة"، الذي بدا توليفة درامية غنية بالتفاصيل، آنذاك كان "الناجية الوحيدة" أول عمل يجمعها مع المخرجة هيا عبد السلام، ونجحت من خلاله في توسيع قاعدتها الجماهيرية التي صفقت طويلاً للعمل الدرامي. ولكن هدى حسين من بعده لم تركن إلى الراحة، وإنما آثرت أن تدخل مواقع تصوير مسلسل "كف ودفوف" للمخرج منير الزعبي، حيث عمل العمل الجديد بصمات الدكتور حمد الرومي في التأليف.

وها هو مسلسل "كف ودفوف" قد اقترب من دائرة العرض، وفق ما باحت به بطلته هدى حسين عبر حسابها على "تويتر"، حيث أشارت في تغريدة لها أن العمل سينطلق في 5 سبتمبر المقبل، على شاشة ام بي سي، ومنصة شاهد. نت. عبر مشاهد هذا العمل تأخذ هدى حسين جمهورها نحو عقد الثمانينات، في رحلة تعاين جانباً من تاريخ الفرق الشعبية، وتسرد طرفاً من الحياة الشخصية لأفرادها، فأحداث العمل تدور حول فرقتين شعبيتين، الأولى نسائية تقودها "سليمة" (الممثلة هدى حسين)، والثانية رجالية، لنشهد ما يدور بين الفرقتين من صراعات، ونعاين طبيعة العلاقات بين أفرادها، فيما يتطرق العمل إلى قضايا اجتماعية أخرى، بقالب جريء وجديد.

هدى حسين التي منحها جمهورها لقب "ملكة الشاشة الخليجية" كانت قد نشرت أيضاً عبر حسابها على "انستغرام" البوستر الخاص بالعمل الجديد، لينال اعجاب نحو 6000 متابع، في غضون أقل من ساعتين، في وقت انهمرت تعليقات الجمهور على هدى، وجلها حملت عبارات التهنئة بالعمل الجديد الذي يتميز بتوليفة من فناني الكويت والخليج، وعلى رأسهم خالد البريكي ومي البلوشي وشيماء علي، وعبدالله ملك، وقحطان القحطاني، وابراهيم الحساوي وآلاء شاكر، فيما تم تصوير العمل برمته في مملكة البحرين.

مخرج العمل منير الزعبي، صاحب مسلسل "الروح والرية"، كان قد وصف المسلسل بأنه "ثقيل" وليس سهلاً، كونه يدور في فترة الثمانينات وصولاً إلى الألفية، مبيناً أن اختيار البحرين جاء بسبب وفرة المواقع التي تتناسب مع الفترات الزمنية التي يدور فيها العمل الذي يعتبر التعاون الأول بينه وبين شركة ايغل فيلمز، التي تتولى انتاج العمل.