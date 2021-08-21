تغريدات النجوم تواصل اجتماعي وأعمال فنية متنوعة

المصدر: دبي ـ غسان خروب

شهدت حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة نشاطها، التي كشفت عن جوانب من حياة النجوم الاجتماعية، لا سيما وأن بعضهم أعلن عن دخوله القفص الذهبي.

كما كشفت الحسابات أيضاً عن طبيعة أنشطة النجوم الفنية، ففي الوقت الذي بدأت فيه نسرين طافش بتصوير فيلمها الجديد، أعلنت نجمات من الخليج عن مشاركتهن في أعمال مسرحية، والأمر كذلك انسحب على نجوم الغناء الذين تنافسوا في الكشف عن أعمالهم الجديدة.

«البيان» جالت بين حسابات النجوم وخرجت منها بثلة من التغريدات والبداية كانت مع الفنانة أحلام التي وجهت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تهنئة خاصة للأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد، بمناسبة يوم ميلاده، حيث كتبت: «إلى أمير الشعر..

وإلى أديب الشعر.. وإلى الأمير الشاعر، سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد، كل عام وأنتم بخير، وكل عام ونحن بكم نفتخر.. يا رب كل أيامك فرح ومحبة وسعادة سموك»، ليرد عليها الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد بالقول: «الله يسعدك ويحفظك ويحفظ لك أحبابك الغالية الكريمة أم فاهد».

تماثيل شمعية

ومع إعلان متحف مدام توسو في دبي عن اختياره للفنانة بلقيس لتكون من أوائل الفنانين العرب الذين وقع الاختيار عليهم لتنفيذ تماثيل شمعية لهم، بادرت الفنانة بلقيس إلى نشر 3 صور لها بصحبة تمثالها الشمعي، وعلّقت بالقول: الكلمات لا تكفي لوصف فخري وسعادتي بتدشين التمثال الشمعي الخاص بي في متحف دبي.

وكل الشكر الجزيل لقادتنا الكرام وحكومة بلدي الإمارات الرشيدة الغالية على الدعم اللامحدود، وللقائمين في متحف مدام توسو، على الإتقان المبهر«، ووجهت لمتابعيها سؤالاً قالت فيه:»أين الأصلية وأين بلقيس التمثال؟«.

من جانبه، أطلق الفنان فؤاد عبد الواحد عبر حسابه في»انستغرام«أغنيته»صحيح«، وأرفقها بتعليق قال فيه:»صحيح من أشعار ديم وألحان وتوزيع جاسم محمد«.

أما الفنانة العمانية غادة الزدجالي، فكشفت عن مواعيد عرض مسرحية»فرحان نسيب زعلان«في دبي، التي تستضيفها على هامش فعاليات مفاجآت صيف دبي، وذكرت غادة في تغريدتها أن المسرحية ستقام في قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي، يومي 2 و3 سبتمبر المقبل. في حين نشرت الفنانة الكويتية شيماء سليمان مجموعة صور لها وعائلتها.

حيث تقضي معها فترة استجمام ونقاهة وذلك بعد انتهائها من عروض مسرحيتها الأخيرة في الكويت، وعلقت بالقول: (أحب توثيق اللحظات الحلوة، مهما كلف الموضوع، يستاهل الواحد يحتفظ بأشياء ترى مع مرور السنين والواحد يكبر بالعمر).

فيلم جديد

عربياً، شهدت حسابات النجوم نشاطاً لافتاً، حيث احتفلت الفنانة نسرين طافش بفيلمها الجديد»في القلب«الذي يجمعها بالفنان خالد سليم، حيث نشرت نسرين عبر حسابها في»إنستغرام«مقطعاً مصوراً من حفل انطلاق عمليات تصوير الفيلم، وعلقت بالقول:»مساء الفل من القاهرة أم الدنيا.. بدأنا اليوم بعون الله تصوير فيلم (في القلب) مع الفنان الراقي خالد سليم والمخرج المبدع مرقس عادل«، مضيفة:»القصة جديدة ومختلفة وجميلة جداً«.

في المقابل، احتفل الفنان وائل كفوري بتخطي أغنيته»البنت القوية«حاجز الـ 40 مليون مشاهدة على موقع»يوتيوب«وذلك بعد مرور شهرين على طرحها، وكان وائل قد نشر عبر موقع»الفيسبوك«مقطعاً من الأغنية وعلّق»40 مليون مشاهدة.. البنت القوية«.

بينما طرحت الفنانة أنغام، كليب أغنيتها الجديدة»ونفضل نرقص«التي تعاونت فيها مع عزيز الشافعي الذي كَتَبَ كلماتها أيضاً، وأرفقت الكليب بتعليق قالت فيه: (بتمنى ما يتغيرش وفي غيري أنا مايفكرش.. يبعد لا مايهزرش أنا على بعده أبداً ماقدرش.. (ونفضل نرقص) دلوقتي على قناتي على اليوتيوب).

شهر عسل

على الصعيد الاجتماعي، شاركت الفنانة نيللي كريم متابعيها مجموعة من الصور التي تجمعها مع زوجها هشام عاشور، في أول أيام شهر العسل، الذي تقضيه في مدينة نيويورك الأمريكية.

حيث يمتلك هشام هناك سلسلة مراكز لتدريب الناشئين على لعبة الاسكواش، أما الفنانة دانا الحلبي، فقد أعلنت عبر»انستغرام«عن دخولها القفص الذهبي، ونشرت صورة تظهر يدها ويد زوجها، وقد رسمت وشماً عليها باسمها واسمه، وعلقت بالقول:»مرتبطين للأبد«.

من طرفها، سخرت الفنانة سيرين عبد النور عبر»ستوري انستغرام«من الخاصية الجديدة التي طرحها تطبيق واتساب، والتي تمكن مستخدميه من تسريع مقاطع الصوت، وقالت إنها لن تسامح كل من يستخدم هذه الخاصية لتسريع صوتها والضحك عليها، أما الفنانة ميريام فارس، فنشرت مقطعاً مصوراً عبر»انستغرام«تظهر فيه برفقة ابنها ديف، وعلقت عليه بالقول:»اعلم ديف بعض حركات الرقص).