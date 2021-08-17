روان بن حسين تثير الشفقة والانتقاد بتصريحين متتابعين

المصدر: البيان

أثارت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين جدلاً واسعاً بتصريح غريب تسبب في ردود فعل غاضبة تجاهها.

وقالت روان، عبر حسابها الشخصي في «سنابشات»: «بعد وفاة أمي صرت أحب نفسي أكثر، وأدركت أن الحياة قصيرة للحزن».

وأضافت: «وكل هذا بأثر على صحتي ونفسيتي، يعني كنت شخص وصرت شخص آخر».

ورأى متابعوها أن ثمة تناقضاً في كلامها، ومن أهم التعليقات التي تناولت تصريحها بالنقد قول بعض المتابعين: «أنا مو ضد انها تطلع وتسوي إعلانات وتشتغل لأن هاذي مهنتها، بس تطلعين تقولين أنا جداً سعيدة، وجداً أحب نفسي، وأمك صار لها شهر متوفية، صعب جداً».

كانت روان بن حسين قد أثارت شفقة متابعيها من قبل عندما أعلنت وفاة والدتها، قائلةً: «انتقلت إلى جوار الرحمن حبيبتي نور عيني، توتي أم حسن، البنت البارة في والدينها إلين آخر يوم وشالتهم فوق راسها، الزوجة الرائعة، الأم الحنونة وأصدق صديقة، اللي منها استمد قوتي، ماما حبيبتي».

وطالبت حينها جمهورها بالدعاء لوالدتها: «يا رب ارحمها، وتغمد روحها الجنة، وصبرني وصبّر أبوي وأخوي وخواتي على فراقها».