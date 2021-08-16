مصر.. تأييد براءة سما المصري من تهمة سب ريهام سعيد

المصدر: البيان

قضت محكمة مستأنف الاقتصادية في مصر، تأييد الحكم الصادر من محكمة الجنح "محكمة أول درجة"، ببراءة سما المصري من اتهامها بسب وإزعاج الإعلامية ريهام سعيد.

كما قضت المحكمة برفض الدعوى المدنية المرفوعة من ريهام سعيد، ضد مواطنتها سما المصري. وفقا لوسائل إعلام مصرية.

يذكر أن المحامي شعبان سعيد المدافع الإعلامية ريهام سعيد تقدم بطلب للنيابة العامة المختصة في مصر، للاستئناف على حكم براءة المصري.

واستند دفاع ريهام سعيد، في طلبه على الخطأ في تطبيق القانون من المحكمة التي أصدرت حكم البراءة، حسب ما قدمه.

ودفع أشرف ناجي محامي سما المصري، بتلفيق التهمة وعدم صحة الواقعة وكيدية الاتهامات التي استندت عليها ريهام سعيد في دعواها.

وكانت المحكمة الاقتصادية، قد قضت في وقت سابق ببراءة سما المصري، في القضية الجديدة المقامة ضدها من الإعلامية ريهام سعيد، بتهمة السب والقذف وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن المحكمة استمعت لأقوال سما المصري، حيث أنكرت جميع التهم المنسوبة لها، وعليه قضت المحكمة ببراءتها من جميع التهم المنسوبة إليها.