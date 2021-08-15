هالة صدقي تكشف حقيقة جنسيتها الأخرى

المصدر: البيان

كشفت الفنانة المصرية هالة صدقي حقيقة جنسيتها الأخرى التي تتمتع بها إلى جانب الجنسية المصرية، نافيةً صحة الأنباء المتداولة عن ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت هالة، اليوم، عبر حسابها الشخصي في «إنستغرام»: «انتشر البوست ده من مدة، ونزل على مواقع كتيرة، ولكن للتوضيح أنا يشرفني أني أكون من بلد عربي».

وأضافت: «ولكن للتوضيح، أنا مصرية ومن جذور مصرية، وأصل جذور الأب من صعيد مصر المنيا».

وتابعت: «الأم أصل جذورها من صعيد مصر أيضاً، بالرغم أنها كانت شقراء، ولكن جذورها من الصعيد، صعيدية أصلي وأفتخر».