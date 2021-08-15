فنانة شهيرة بعد إصابتها بكورونا: "ادعوا لي "

المصدر: البيان

كشفت الفنانة ألفت عمر عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس «كورونا»، قبل أيام، وذلك بعد أن جاءت نتيجة المسحة التي أجرتها إيجابية عقب ظهور عدد من الأعراض عليها.

وقالت ألفت إنها تشعر بتعب وإرهاق شديد، ولجأت لتعاطي الكورتيزون لتخفيف آلامها، مضيفة: "«أنا تعبانة جدًا، ادعوا لي تعدي علي خير".

وكانت الفنانة ألفت عمر أعلنت إصابتها بكورونا، وأنها تعاني من أعراض قاسية للغاية بسبب ذلك المرض، مطالبة الجمهور بالدعاء لها حتى الخروج من محنتها، حيث كتبت الفنانة الشابة عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»: «الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه كورونا قاسية جدا».

وكان آخر ما شاركت فيه الفنانة ألفت عمر مسلسل «زي القمر»، وهو من تأليف شهيرة سلام، وإخراج حسام علي، ومن بطولة ليلي علوي، جومانا مراد، نهال عنبر، سارة الشامي، حنان سليمان وفق صحف مصرية .

كما شاركت "عمر" فى مسلسل «ولاد ناس»، من تأليف وإخراج هاني كمال.

وتخرجت في كلية الحقوق إلا أن عشقها للتمثيل دفعها إلى التخلي عن العمل في مجال المحاماة والاتجاه إلى التمثيل، وكان دورها الحقيقي أمام يسرا في مسلسل «قضية رأي عام»، والذي نقلها من الأدوار الهامشية إلى أدوار البطولة، بينما ظهرت في بداياتها الفنية في الجزء الأول من مسلسل «نسر الشرق» باسم ألفت أسعد.