حلا شيحة تخرج عن صمتها وترد على تداول صورتها بدون حجاب

المصدر: البيان

خرجت الفنانة المصرية حلا شيحة عن صمتها بعد قيام عدد من الحسابات التي تحمل اسمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر صورة لها بدون حجاب، على مدار الأيام الماضية.

وهاجمت حلا شيحة عبر حسابها الرسمي والموثق عبر «إنستغرام»، بعض الصحفيين قائلة: «بمناسبة الشائعات اللي كل شوية بتنزل عني وربط صور قديمة بعناوين صحفية مغرضة من صحفيين غير مهنيين، لا يحترمون مهنتهم ومسؤوليتهم العظيمة، حابة أوضح إني معنديش أي حساب رسمي على مواقع التواصل، إلا حسابي ده على الانستغرام».

وتابعت: «وبشكر فيسبوك على تعاونهم في إغلاق الحسابات المفبركة باسمي، وأتمنى من رؤساء التحرير المحترمين أن يختاروا الصحفيين المهنيين الحقيقيين حتى تكون صحفهم في ركب التطور والارتقاء ببلدنا العزيزة مِصر ونرتقي بأفكارنا وأخلاقنا بدلًا من الانشغال بالتفاهات ونشر الشائعات».

وأعادت بعض الصفحات المنسوبة لحلا شيحة عبر «فيس بوك» خلال الساعات الماضية نشر صور لها، من جلسات تصوير سابقة قد أثارت الجدل لها، وهو ما أدى إلى حالة من الهجوم عليها خاصة بعد تصريحاتها الأخيرة التي تبرأت فيها من مشاهدها مع الفنان تامر حسني الذي شاركته بطولة فيلمه الأخير «مش أنا»، ليتهمها البعض بـ«الازدواجية» بسبب تلك الصور.

وأعلنت شيحة تبرؤها من الفيلم و«توبتها»، ووصفت العمل بأنه «ما يرضيش ربنا»، وقالت إنها صورت العمل قبل عام ونصف العام من زواجها من الداعية معز مسعود، وأنها غير راضية على أن يخرج كليب «بحبك» من الفيلم بهذه الطريقة التي تظهر فيها مع تامر حسني.

وتعرضت بسبب تلك التصريحات لموجات عاتية من الهجوم من عدد كبير من زملائها في الوسط الفني، من بينهم الفنان تامر حسني، والمنتج محمد العدل، بالإضافة إلى منة فضالي، راندا البحيري، وفريق صناع فيلم «مش أنا».