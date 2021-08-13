مجدي صبحي يطلب الدعاء بعد نقله إلى المستشفى

المصدر: البيان

طالب الفنان المصري مجدي صبحي جمهوره ومحبيه بالدعاء له، إثر نقله إلى المستشفى بسبب وعكة صحية شديدة.

وأوضح صبحي، بحسب بوابة «أخبار اليوم»، أن نسبة السكر في الدم ارتفعت لديه بشكل كبير، مشيراً إلى أنه سيمكث في المستشفى قرابة ثلاثة أيام أو أربعة.

وقال: «بطلب من كل الناس اللي بيحبوني إنهم يدعوا لي أعدي الأزمة دي على خير إن شاء الله».

يُذكر أن مجدي صبحي، وهو الشقيق الأصغر للفنان الكبير محمد صبحي، كان قد أعلن اعتزاله التمثيل، مؤكداً أنه أبلغ نقيب المهن التمثيلية بقراره النهائي الذي لا رجعة فيه.